ZF Brandenburg/Havel: Carmen Bahlo verlässt Getriebewerk und Betriebsrat

Brandenburg/H

Wahrscheinlich kennt sie beinahe jedes Getriebe und die meisten Schrauben im Betrieb mit Namen. Denn mehr als 40 Jahre lang gehörte Carmen Bahlo zum Brandenburger Getriebewerk. Und das Unternehmen in der Caasmannstraße zu ihr.

Im Alter von 17 Jahren hat die spätere Betriebsratsvorsitzende ihr Arbeitsleben im IFA Getriebewerk Brandenburg begonnen und berufsbegleitend Maschinenbau studiert. Mit 58 Jahren ist die gelernte Maschinenbauzeichnerin in den vorzeitigen Ruhestand gegangen.

Anzeige

Selbst entscheiden

„Ich wollte selbst entscheiden, wann es Zeit für mich ist aufzuhören“, sagt die Frau, für die große und kleine Konflikte über Jahrzehnte zum Berufsalltag gehörten und deren Spezialität es ist, die meisten davon zu lösen. In vielen Fällen ganz geräuschlos.

Nach außen hin ist die IG-Metallerin über Jahrzehnte die kämpferische Stimme für Arbeitnehmerrechte. Bei Warnstreiks und Streiks vor den Werktoren ergriff sie regelmäßig das Wort. Formulierte pointiert, zugespitzt und kämpferisch, schließlich sollte niemand von ihren Kollegen auf offener Straße in den Tiefschlaf fallen.

Bei aller Gewerkschaftsrhetorik redete Carmen Bahlo nicht verbissen und nie persönlich verletzend. Denn die Betriebsratschefin weiß nur zu gut, dass es nach jedem Arbeitskampf ein Hinterher gibt und alle zur Normalität zurückfinden müssen. Am schwierigsten war das im Tarifkonflikt 2003, als sich beide Lager mit Streikenden und Streikbrechern ungewohnt unversöhnlich gegenüberstanden.

Die frühen 90-er

Entscheidend für das Werk waren die frühen 90-er, als die Belegschaft des Getriebewerks nach der Übernahme durch ZF von fast 3000 auf nur noch 400 zu schrumpfen drohte.

„Wir wollten erreichen, dass der Getriebebau am Standort bewahrt wird und aus uns keine Industrieruine wird“, erzählt Carmen Bahlo. Den vollstufigen Erhalt des Werks mit eigener Entwicklung, Produktion und Montage zählt Carmen Bahlo zu den größten Erfolgen für die Beschäftigten und die ganze Stadt.

Betriebsrente

Auch in den Folgejahren gab es in 30 Jahre Betriebsratszugehörigkeit ausreichend Gelegenheit, sich unter der roten Fahne der IG Metall für Arbeitsplätze, für Sozialleistungen wie eine Betriebsrente, für höhere Löhne und Gehälter und nicht zuletzt für die 35-Stunden-Woche zu versammeln.

Die Worte des früheren Vorstandsvorsitzenden hat Carmen Bahlo noch im Ohr. Der versicherte der Frau aus dem Osten damals, man habe das Werk nicht gekauft, um dort solche Dinge wie Betriebsrenten einzuführen.

Vor dem Werktor gibt Carmen Bahlo (rechts) in diesem Sommer letzte Empfehlungen für den anschließenden ZF-Fahrradkorso zur Regattastrecke. Quelle: Rüdiger Böhme

Carmen Bahlo wollte die Einführung der 35-Stunden-Woche eigentlich noch in ihrem Berufsleben erfahren. Käme die verkürzte Arbeitszeit nun nachträglich, würde sie sich vermutlich aus der Entfernung freuen.

Die Distanz könnte dann locker mehr als 1000 Kilometer betragen. Denn Carmen Bahlo und ihr Ehemann haben eine zweite Heimat entdeckt, die sogar einmal zu ersten werden könnte. Finnland.

Irgendwann vor vielen Jahren ist das Paar in den hohen Norden gereist. „Seither ist jede Reise nach Finnland wie nach Hause kommen“, erzählt die Brandenburgerin. Vielleicht liegt das an der aus Finnland stammenden Großmutter mütterlicherseits. Oder an dem Häuschen in der vertrauten Fremde.

Vertrautes Finnland

Das Finnische begleitet Carmen Bahlo auch durch den Alltag. Die mit dem Deutschen so gar nicht verwandte Sprache ist ihr nicht ganz so fremd wie den allermeisten anderen. So ist ihr Outlook-Kalender finnisch und sämtliche Passwörter ebenso.

Wie es der Zufall will, ist Carmen Bahlo gerade wieder auf dem Sprung nach Skandinavien, als die MAZ anruft. „Doch, wir kommen nach Deutschland zurück“, versichert sie. Aber eines Tages könnte die Auskunft anders ausfallen.

Abschied nach 41 Jahren, 30 davon im Betriebsrat, 25 als dessen Vorsitzende. Carmen Bahlo hat ein bisschen nachgerechnet. Ungefähr 50 ZF-Mitarbeiter dürften noch im Werk sein, mit denen sie die frühen Arbeitsjahre geteilt hat. Die anderen Kollegen sind also schon vorgegangen in den Ruhestand.

Voller Einsatz

Carmen Bahlo hat dem Bundesvorstand der IG Metall über lange Zeit angehört und war das Gesicht der Arbeitnehmervertretung im größten Industriebetrieb der Stadt. Ganz so sieht sie selbst das allerdings nicht. „Als Betriebsrat etwas zu erreichen, das geht nur im Team“, versichert sie. Mit Sandro Hoffmann hat nun ein erfahrener Nachfolger das Ruder übernommen.

Warum sie mit 58 aufhört, wo es doch noch einige ungelöste Probleme gibt? Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern will Rücksicht nehmen auf die eigenen Kräfte und ihre Gesundheit. „Wenn man sich voll einsetzt, nimmt einen das eben voll mit“, sagt die Gewerkschafterin.

Außerdem wäre es nicht ihre Art, nur im Zwischengang zu fahren oder etwas anzufangen und dann mittendrin auszusteigen. Carmen Bahlo: „Halb schwanger, das macht auch keinen Sinn.“

Von Jürgen Lauterbach