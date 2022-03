Brandenburg/H

Die rund 1500 Tarifbeschäftigten des ZF-Getriebewerks in Brandenburg an der Havel erhalten wie ihre deutschlandweit knapp 50.000 Kollegen eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1100 Euro für das Jahr 2021. Die Corona-Prämie orientiert sich einem Unternehmenssprecher zufolge an Erfolgsbeteiligungen aus früheren erfolgreichen Jahren bei ZF.

Für jedes volle Jahr Betriebszugehörigkeit zahlt das Unternehmen zudem eine Treueprämie von 15 Euro. Diese Prämie war bislang Teil der Erfolgsbeteiligung, wird nun aber davon abgekoppelt.

Allerdings steht dem Brandenburger ZF-Getriebewerk Kurzarbeit bevor. „Angesichts der aktuellen Lieferkettensituation in der Automobilindustrie werden wir am ZF-Standort Brandenburg von nächster Woche an unsere Produktionskapazitäten temporär anpassen und dafür auch Kurzarbeit nutzen“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Aufgrund der hoch volatilen Situation könne das Unternehmen zum Umfang und zur Dauer der Kurzarbeit keine Angaben machen. Wegen Corona hatten im ZF-Getriebewerk in der Caasmannstraße die Bänder zuletzt zwischen März und Mai 2020 sechs Wochen lang stillgestanden.

Die Sonderzahlungen haben Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat von ZF vereinbart. Corona-Sonderzahlung und Treueprämie erhalten gut 50.000 ZF-Beschäftigte in Deutschland mit dem März-Entgelt.

Nach Corona-Verlusten 2020 wieder auf „Erfolgskurs“

„Mit hohem persönlichen Einsatz haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im herausfordernden Jahr 2021 dazu beigetragen, ZF nach dem verlustreichen ersten Corona-Jahr wieder auf den Erfolgskurs zurückzuführen“, bewertet Sabine Jaskula, ZF-Vorstandsmitglied für Personal und Recht und Arbeitsdirektorin, die Vereinbarung.

Unternehmen und Gesamtbetriebsrat haben sich darüber hinaus auf ein langfristiges Modell für eine Beteiligung der Tarifmitarbeiter am Unternehmenserfolg verständigt. Ebenso wurde eine neue Vereinbarung zur Treueprämie geschlossen.

Budget für alle deutschen Standorte

Die betriebliche Erfolgsbeteiligung wird auf denselben wirtschaftlichen Kennzahlen basieren, nach denen auch die erfolgsabhängigen variablen Gehaltsbestandteile der außertariflichen ZF-Mitarbeiter berechnet werden.

Für die Jahre von 2023 an wurde ein zusätzliches gemeinsames Budget für alle deutschen Standorte vereinbart, mit dem im jeweiligen Betrieb soziale Investitionen unterstützt werden können.

Im Gegenzug zur Erfolgsbeteiligung hat der Gesamtbetriebsrat dem Unternehmen weitere „Flexibilisierungsmöglichkeiten“ zugestanden. Die Regelung gibt einen Rahmen vor, wie die einzelnen Standorte bei schwankender Kundennachfrage reagieren können.

Flexibilitätsbarometer bei ZF Brandenburg an der Havel

Auf Grundlage dieser Vereinbarung wird an allen deutschen Standorten im Halbjahresrhythmus analysiert, was aktuell möglich ist, heißt es. Mit dem sogenannten Flexibilitätsbarometer will ZF Transparenz über Aspekte wie den Zustand des Maschinenparks, die Lieferkette und die Personalkapazität herstellen.

Standortleitung und Betriebsrat sollen auf dieser Grundlage Lösungen finden, um auf Änderungen der Märkte zu reagieren und die im Juli 2020 verkündete „Transformation“ bestmöglich zu gestalten. Der dazu seinerzeit abgeschlossene Tarifvertrag „Transformation“ sichert alle Tarifarbeitsplätze bis Ende 2022.

