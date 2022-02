Zäune, Heime, Bienengärten: Brandenburgs Gartensparten rüsten auf

Brandenburg/H

Die Wildschweine kennen den Weg. Der führt durch einen maroden Zaun zu den Kartoffeln und Komposthaufen der Kleingärtner. Immer wieder flicken die Pächter der Sparte „Landheim“ in der Wilhelmsdorfer Straße ihre Außengrenze aus jahrzehntealtem Maschendraht. „Es ist ein Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Seit Jahren verwüsten die Schwarzkittel verstärkt unsere Anbauflächen“, beklagt sich Vereinsvorsitzender Heinrich Feith. Doch mit den Flurschäden soll es bald vorbei sein. Ein neuer Außenzaun kommt.

Fördermittelübergabe in der Gartensparte Landheim. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ausgedient hat auch das abgewetzte Parkett im Vereinsheim der Gartensparte „Freiheit“ in der Feldstraße. „Wir sind froh, dass wir im vergangenen Jahr einen neuen Pächter gefunden haben. Jetzt kann das Parkett abgeschliffen und auf Vordermann gebracht werden. Eine tolle Sache für die öffentlich betriebene Gaststätte“, sagt Vereinsvorsitzender Lars Lucke der MAZ. Aus der eigenen Tasche könnten sich die organisierten Gartenfreunde solche Investitionen nicht leisten. Kein Wunder bei sozialverträglichen Pachten von um die 50 Euro im Jahr für einen 500-Quadratmeter-Garten.

Sieben Sparten unterstützt

Zum Glück unterstützt die Stadt Brandenburg seit einigen Jahren die rund 90 Vereine über den Kreisverband der Gartenfreunde mit Fördermitteln. Am Sonnabend war es wieder soweit. Im Vereinsheim der Sparte „Landheim“ konnte Kreisvorsitzender Fred Schenk Förderschecks im Wert von rund 62 000 Euro an die Vertreter von sieben Gartensparten übergeben. „Landesweit gibt es nicht viele Beispiele, wo Kommunen das Kleingartenwesen finanziell unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Schenk. Er begrüßte als Gast den Stadtverordneten Norbert Langerwisch von der Fraktion Freie Wähler. Diese hätte sich immer für die Belange der Brandenburger Kleingärtner eingesetzt, lobte Schenk.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lars Lucke (r.) von der Gartensparte „Freiheit“ nimmt vom Kreisvorsitzenden Fred Schenk einen Förderscheck entgegen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Langerwisch würdigte die Rolle der Kleingartenvereine für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt und beim Erhalt der grünen Lungen Brandenburgs. Kleingärten machen immerhin 230 Hektar der insgesamt 1300 Hektar großen Freizeitflächen in der Havelstadt aus. Langerwisch kündigte an, dass die Kommune auch für 2022 eine Förderung der Kleingärten berücksichtigen will. Die Verwaltung mahnte der Stadtverordnete zur lange geforderten Erarbeitung einer Kleingartenkonzeption an. „Im Rahmen der Stadtentwicklung sollten wir uns damit beschäftigen, wie die Zukunft einzelner Standorte und deren Alternativen aussehen könnte. Zum Beispiel für den Wohnungsbau“, sagte Langerwisch.

Zäune und Bienengärten

Neben den Sparten „Landheim“ und „Freiheit“ gibt es Fördermittel für den Verein „Zur Insel“ zur Dachreparatur am Vereinsheim. Auch der Verein „Neues Leben“ kann sich an die Arbeit machen. Die Außenhaut des Vereinsheims muss instandgesetzt werden. In der „Oase“ sollen Schaukästen aufgestellt werden. Im „Traumland“ und „Am Beetzseeufer“ sind Bienengärten geplant.

Immer wieder müssen Gartenfreunde der Sparte „Landheim“ den Außenzaun nach Wildschweinüberfällen flicken. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter dem Dach des Kreisverbandes und seiner Mitgliedsvereine gibt es derzeit 5300 Parzellen. „Geht man von einer Nutzung durch zwei Personen und zusätzlicher Kinder aus, haben 25 Prozent der Bevölkerung Brandenburgs mit der Kleingärtnerei zu tun. Das ist eine ganze Menge“, findet Kreisvorsitzender Schenk. Noch gibt es ein Überangebot an Parzellen. Problem: Die meisten Grundstücke, die jetzt noch zur Verpachtung stehen, sind mit Arbeit verbunden. Marode Lauben müssen abgerissen werden, Wildwuchs ist zu beseitigen. Und dann gibt es Regeln, erklärt Schenk:. „Kleingärtner müssen Obst und Gemüse anbauen. Nur grillen geht nicht.“

Von Frank Bürstenbinder