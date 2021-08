Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Brandenburg an der Havel verharrt relativ konstant bei 8,0 Prozent. Dennoch sieht der Jobcenter Indizien für Bewegung auf dem Arbeitsmarkt.

Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter in Brandenburg an der Havel in den Brennaborhöfen. Quelle: JACQUELINE STEINER