Brandenburg/H

Am Tag nach Weihnachten lag die Inzidenz in der Stadt Brandenburg an der Havel bei 530,3. Damit ist sie weiter leicht sinkend.

Oberbürgermeister Steffen Scheller hat am Montagabend die aktuellen Zahlen bekannt gegeben. Demnach liegen derzeit 37 Frauen und Männer im Städtischen Universitätsklinikum, die in Corona beziehungsweise an Covid-19 erkrankt sind.

Acht Patienten müssen auf der Corona-Intensivstation behandelt werden. Auch diese Zahlen sind etwas rückläufig. Gleichwohl bereitet man sich dort auf einen wiederholten Anstieg von Corona-Patienten vor.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Klinikum hat somit zurzeit ausreichend Kapazitäten. Doch um den Preis, dass das ganze Haus runtergefahren ist, also nicht so arbeiten kann, wie es außerhalb der Pandemie wäre. Das gilt auch im Hinblick auf planbare Operationen.

„Wir warten mit unseren Pandemieplänen auf das, was noch kommt“, sagt Gabriele Wolter, die Klinikum-Geschäftsführerin.

Zu den genannten 37 Corona-Patienten im städtischen Klinikum kommen weitere acht Patienten im Marienkrankenhaus (Caritas-Klinik St. Marien) in der Bergstraße und zwei an Corona erkrankte Menschen im Asklepios-Fachklinikum auf dem Görden.

Oberbürgermeister Scheller weist darauf hin, dass die genannten Zahlen sich nicht allein beziehen auf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel. Denn in den Krankenhäusern der Stadt werden auch Menschen mit Corona stationär aufgenommen, die außerhalb der Stadt gemeldet sind und leben.

Von Jürgen Lauterbach