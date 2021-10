Brandenburg/H

Innerhalb von zehn Jahren sind fast doppelt so viele Menschen in Brandenburg an der Havel in der Kranken- und Altenpflege beschäftigt. Das geht aus Daten der Sozial- und Gesundheitsministeriums im Land Brandenburg hervor, die bis in das Jahr 2019 reichen.

Demnach haben im Jahr 2009 weniger als 1000 Menschen (961) in Brandenburg in der Pflege gearbeitet. Zehn Jahre später waren es 1638 Frauen und Männer. Seither hat es allein durch den 2019 abgeschlossenen Entlastungstarifvertrag im Städtischen Klinikum ein Plus von mehr als 150 Pflegekräften gegeben.

Nachfrage nach Pflege gestiegen

Der beschriebene Anstieg hängt damit zusammen, dass auch die Zahl pflegebedürftiger Brandenburger in diesem Zeitraum entsprechend hochgegangen ist, nämlich von rund 2200 auf knapp 4200.

Wegen der gestiegenen Nachfrage nach Pflegeleistungen sind die Beschäftigtenzahlen in den ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen in der Stadt ebenfalls gestiegen, so wie im Landesdurchschnitt auch.

„Die Betriebe in Brandenburg an der Havel scheinen auf den Fachkräftemangel in der Pflege in den letzten Jahren zunehmend mit einer Erhöhung der Vollzeitquote, vor allem bei den weiblichen Beschäftigten, zu reagieren“, lautet die Einschätzung des Ministeriums. Diese Entwicklung stagniere inzwischen auf verhältnismäßig hohem Niveau.

Frauen dominieren die Pflege

Wie nicht anders zu erwarten sind es vor allem Frauen, die professionelle Pflegearbeit leisten. Nach Angaben der Landesregierung liegt die Frauenquote bei knapp 84 Prozent.

Der Anteil an Teilzeitbeschäftigung ist nach wie vor hoch. Er liegt den Angaben zufolge bei den Frauen bei 62 Prozent und bei den rund 270 männlichen Pflegekräften im Jahr 2019 bei rund 45 Prozent.

Die Vollzeitquote liegt in Brandenburg an der Havel für beide Geschlechter inzwischen über dem Landesdurchschnitt liegt. In der Stadt steige sie seit 2009 stetig an. Das Gesundheitsministerium: „Obwohl die Fachkräftesituation in der Pflege im ganzen Land vergleichbar angespannt ist, scheint es den Betrieben in Brandenburg an der Havel besser zu gelingen, auf diese Herausforderung zu reagieren.“

Mehr qualifizierte Kräfte

In Brandenburg an der Havel stellt die Landesregierung zudem einen „klaren Qualifizierungstrend“ fest. Vor allem die Anzahl examinierter Altenpflegekräfte sei in den vergangenen Jahren in der Stadt gestiegen.

Die Landesregierung beurteilt die Altersstruktur der Menschen, die in der Pflege arbeiten, in der kreisfreien Stadt als relativ ausgewogen. Die Beschäftigten in den ambulanten Diensten und den Heimen seien dort zwar im Durchschnitt jünger als im Land Brandenburg.

Doch die Branche ist den Angaben zufolge auch in Brandenburg an der Havel geprägt von recht vielen älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten ist demnach älter als 40 Jahre alt, gut ein Drittel älter als 50 Jahre.

Von Jürgen Lauterbach