Brandenburg/H

Was soll denn das ewige Trachten nach dem Geld, zurück zur Naturalienwirtschaft! Diese Erfahrung musste in dieser Woche auch der Friseurmeister Marco Gruschinski machen. In einem Salon am Molkenmarkt war ein freundlicher älterer Herr als Kunde zu Gast, ließ sich frisieren und zahlte – mit zehn Bonbons, die er aus seiner Jackentasche suchte!

Ein etwas vergesslicher Kunde

Der überraschte Figaro gab sich damit zufrieden und ließ den Mann ziehen, ohne auf eine vernünftige Bezahlung zu bestehen. „Wie soll ich es beschreiben, es ist ein freundlicher Mann, der allerdings schon ein bisschen vergesslich ist. Warum sollte ich ein Fass wegen der paar Euro aufmachen?“ Er wisse auch nicht genau, ob der Mann schon eine leichte Demenz hat, am Ende gaben sich beide mit der Bezahlung zufrieden.

Entspannte Kundenbeziehung

Gruschinski hat zum übergroßen Teil Stammkunden, ist kaum auf Laufkundschaft angewiesen, muss diese oft abweisen oder zu Kollegen schicken. Viele schätzen seine entspannte Art und Unaufgeregtheit. Von mehreren Kunden ist bekannt, dass sie gerade nach Beginn der Corona-Pandemie – von der die Friseure mit ihren „körpernahen Dienstleistungen“ besonders betroffen waren – ein paar Euro mehr geben als auf der Preisliste stehen.

Viele Spenden fürs Ehrenamt

Der Friseur wiederum bietet bei Kunden, die es beim Geld nicht so dicke haben, an, dass sie auch ein paar Tage später bezahlen können. Und nicht zuletzt verwendet er ein großen Teil des ihm zugedachten Trinkgeldes schon seit vier Jahren dazu, das Ehrenamt zu unterstützen. Unter anderem hat er bereits die Jugendfeuerwehr Wust und die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg mit vierstelligen Beträgen unterstützt. Das Geld wurde beispielsweise für den Kauf von Einsatzkleidung verwendet.

Von André Wirsing