Brandenburg/H./Lehnin

Gleich an mehreren Orten entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht von Sonntag zu Montag zahlreiche Bootsmotoren. Zunächst informierte ein Geschädigter die Polizei über fünf angegriffene Boote innerhalb einer Steganlage in Kirchmöser. Anschließend erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass am Beetzseeufer in Brandenburg an der Havel drei weitere Bootsmotoren demontiert und entwendet wurden.

Diebstahl auch in Lehnin

In der weiteren Folge teilte ein Zeuge mit, dass auch in einer Steganlage in Lehnin zwei Bootsmotoren gestohlen wurden. Durch die Diebstahlshandlungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, teilt Alexander Rust von der Polizeiinspektion mit.

Von MAZ