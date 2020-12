Zehn Mitarbeiter verlieren Job: Soziales Kaufhaus Obolus schließt

Brandenburg/H

Die Zeit des Sozialen Kaufhauses Obolus läuft ab. Weihnachtsdeko, Jeans und tausende Artikel stehen noch in den Räumen, das Einkaufszentrum öffnet am 12. Dezember zum letzten Mal.

Letzter Verkauf

„Alles muss raus, wir verkaufen von 10 bis 13 Uhr unser gesamtes Inventar. Natürlich ist das schwierig. Wir haben vor neun Jahren mit einem leeren Raum angefangen und jetzt endet alles so, wie es begonnen hat. Plötzlich verschwindet jetzt ein Teil meines Lebens“, sagt Geschäftsführer Sven Wolfram.

Das soziale Kaufhaus Obolus schließt am 12. Dezember. So sieht ein Teil des Sortiments aus. Quelle: André Großmann

Er betont, dass alle Mitarbeiter bis zum Ende engagiert sind. „Wir haben uns hier im Stadtteil finanziell eigenständig etwas aufgebaut und das Beste gegeben, trotz zwischenzeitlicher Existenzängste. Es war ein Auf und Ab und das immer wieder mit neuen Hoffnungen“, kommentiert der 45-Jährige.

Zehnfacher Jobverlust

Der 45-Jährige läuft durch die Räume des Obolus und begrüßt seine Mitarbeiter. Bis zum Jahresende verlieren er und neun Beschäftigte ihren Job. Für den Unternehmer sind die letzten Tage eine belastende Situation. Wochenlang hat er auf Gespräche und ein neues Angebot der NWE Consulting Gmbh aus Leipzig gehofft, aber keine Reaktion des Vermieters erhalten.

Die Suche nach neuen Flächen und Gespräche mit Interessenten brachten keine Ergebnisse. „Wir haben nach neuen Flächen gesucht und bis zu drei Vermieter meldeten sich daraufhin. Oftmals hat sie aber die Größe unseres Objekts überrascht. Deshalb war keine Einigung möglich“, sagt Sven Wolfram.

Das Obolus ist das einzige soziale Kaufhaus in Brandenburg an der Havel und befindet sich im Einkaufszentrum am Tschirchdamm 17. Hier bieten Mitarbeiter auf 1200 Quadratmetern und zwei Etagen Möbel, Fernseher, Bekleidung und Dekoartikel. Alle Waren sind Spenden, im Monat kommen um die 1500 Besucher.

Die Vorsitzende des Stadtteilbeirats Hohenstücken bedauert das Ende des Obolus. „Ich finde es sehr schade, dass dieses Kaufhaus aus einem sozialen Stadtteil verschwinden wird. Viele Brandenburger, auch außerhalb von Hohenstücken waren über die zahlreichen Angebote und Möglichkeiten dankbar“, sagt Christin Willnat.

Waren landen auf dem Müll

Das sieht auch Sven Wolfram so. Bis zum 23. Dezember will er alle Artikel aus dem Sortiment entfernen. „Artikel, die wir nicht mehr verkaufen, bringen wir zur Mebra auf den Müll. Das ist hart, aber bis Weihnachten soll alles besenrein sein“, kommentiert der Brandenburger.

Die NWE Consulting GmbH äußert sich auf MAZ-Nachfrage nicht zu neuen Mietern. Sven Wolfram hofft, dass die Fläche am Tschirchdamm 17 nicht ungenutzt bleibt. „Für den Standort in diesem Stadtteil ist es wichtig, dass kein leerstehender Schandfleck entsteht“, sagt er und plant den Verkauf seiner Waren.

Von André Großmann