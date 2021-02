Brandenburg an der Havel - Zehn Senioren sind im Haus Wilhelmsdorf in Brandenburg an Corona gestorben

Mitte Januar hat es das Evangelische Seniorenzentrum Haus Wilhelmsdorf in Brandenburg an der Havel voll erwischt: 37 Bewohner und drei Mitarbeiter waren mit Sars-CoV-2 infiziert. Mit trauriger Bilanz.