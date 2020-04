Zehntklässler in Brandenburg an der Havel sind seit Montag zurück an den Schulen

Brandenburg

Schon vom Zuhören schwirrt einem der Kopf auf Grund der logistischen Meisterleistung, die Schulleiter und Lehrer in Brandenburg gerade erbringen müssen. Denn seit Montag gehen die Zehntklässler wieder zur Schule, weitere Jahrgänge folgen nächste Woche. Die Entscheidung dafür und vor allem die konkret damit verbundenen Auflagen sind wie in so vielen Fällen sehr spät bei den Ausführenden angekommen. Vorbereitet waren sie dennoch.

Enorme Anstrengung für die Lehrer

Im von Saldern-Gymnasium sind die Zehntklässler die zweite Gruppe, die die Schule wieder betreten darf. Denn parallel laufen dort seit vergangener Woche die Abiturprüfungen. Für die Lehrer, so macht Schulleiter Frank Brandt klar, bedeutet die gesamte Situation eine enorme Anstrengung. Denn neben der Präsenz im Unterricht stehen die Korrekturen der Abiturprüfungen sowie das Homeschooling für die zuhause verbliebenen Jahrgänge an.

Zumal die Präsenz nicht mal eben zu gewährleisten ist. Denn Lehrer, die in die Risikogruppe fallen – etwa auf Grund ihres Alters oder von Vorerkrankungen – sollen möglichst keinen Unterricht geben. „Es wird zirka ein Drittel wegfallen“, sagt Frank Brandt für das von Saldern-Gymnasium.

Der Unterricht für die Zehntklässler wird nun als Wechselmodell realisiert. Das ist nötig, um die Abstandsregelungen einzuhalten. In die Klassenräume kommen Gruppen von etwa zwölf Personen. Das heißt, die sechs Klassen wurden halbiert. Tageweise wechselnd kommt eine Hälfte in die Schule. Unterrichtet wird erst einmal in den prüfungsrelevanten Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Masken müssen die jungen Menschen nicht tragen, solange sie auf Abstand in ihren jeweiligen Lerngruppen sind. Auf dem Pausenhof kann das schon anders aussehen. Die Saldrianer waren am Dienstag auf jeden Fall mit eigenem Mund-Nasen-Schutz gewappnet.

„Bis jetzt läuft alles wie geplant“, sagt Brandt. „Die wirkliche Herausforderung geht erst ab nächste Woche los“, ist er überzeugt. Denn ab dem 4. Mai soll der Unterricht in der Jahrgangsstufe 9 und in den Leistungskursen des Jahrgangs 11 beginnen.

Wege- und Zeitpläne sind nötig

Marina Eckhardt, Leiterin der Nicolaischule, hat ebenfalls zeitaufwändige Vorbereitungen hinter sich. „Der Aufwand im Vorfeld war wirklich enorm“, sagt sie. „Wir mussten sogar die Räume ausmessen. Denn die sind sehr klein“, berichtet Eckhardt.

Für die vier zehnten Klassen werden 13 Unterrichtsräume gebraucht. Acht Schüler finden in der Regel Platz. Die werden gestaffelt in die und aus der Schule geleitet. Einen richtigen Wegeplan sowie Zeitpläne gibt es dafür.

Das bedeutet zudem, dass Aufsichten für die Wege der Schüler notwendig sind. Auch reicht nicht mehr ein Fachlehrer pro Klasse aus, es müssen viel mehr für die kleineren Gruppen heran gezogen werden. Der personelle Aufwand ist hoch.

„Wir haben den Vorteil, dass das Kollegium sich enorm verjüngt hat“, sagt Marina Eckhardt. Einige Ü60-Lehrer seien sogar freiwillig da. „Sie wollen ihre Schüler durch die Prüfungen bringen“, weiß die Schulleiterin.

Prüfungen als schulischer Höhepunkt sind wichtig

„Bei den Zehnten klappt es ganz gut. Es ist sehr ruhig“, sagt Eckhard über die ersten Tage. Sie ist zufrieden mit dem Auftakt zur regulären Beschulung. „Man hat auch gemerkt, dass die Schüler froh sind“, berichtet Eckhardt.

Jörg-Peter Gruhn von der Berufsorientierten Schule ( BOS) Kirchmöser empfindet das ähnlich. „Es ist gut angelaufen“, meint er. „Wir sind aber auch in der glücklichen Lage, nicht so viele Schüler zu haben.“ 40 Zehntklässler sind in Kirchmöser zurückgekehrt.

Die Schüler werden dort nun auf ihre Prüfungen vorbereitet. Eine gute Sache, so Gruhn. „Die Zehnten sollen unbedingt ihre Prüfungen machen. Sie sollen einen schulischen Höhepunkt in ihrem Leben haben“, findet er.

In der BOS ist eine Etage für den zehnten Jahrgang reserviert, die neunten werden ab kommender Woche in einer anderen Etage beschult. Die für die BOS üblichen Praxistage in Betrieben und Einrichtungen werden dann ausgesetzt. „Stattdessen findet normaler Unterricht statt“, sagt Gruhn.

Wie geht es bis zu den Sommerferien weiter?

„Wenn die siebten und achten Klassen das bis Ende des Schuljahres nicht mehr haben, ist es ok“, findet der BOS-Leiter. Frank Brandt vom von Saldern-Gymnasium ist sich ebenfalls nicht sicher, wie es mit den Jüngeren weitergeht. „Ich denke nicht, dass wir bis zu den Ferien zu einem geregelten Unterricht kommen“, meint er. Das bestätigte Dienstagnachmittag die Kultusministerkonferenz.

Allerdings schlugen die Bildungsminister der Länder vor, dass jeder Schüler noch vor den Sommerferien zumindest tage- oder wochenweise die Schule besucht haben soll. Am Donnerstag sollen Bund und Länder über den Vorschlag beraten.

Von Antje Preuschoff