Zeichen der Freundschaft: Brandenburger zeigen Poesiealben im Stadtmuseum

Poesiealben sind im Brandenburger Stadtmuseum gefragter als Superstars. „Sie dokumentieren die schönen Seiten der Freundschaft, den Zusammenhalt und das über Jahrhunderte hinweg. Deshalb suchen wir neue Exemplare für den internationalen Museumstag am 17. Mai. In den Dokumenten stecken viele Erinnerungen und die Einträge rühren an“, sagt Museumsleiterin Anja Grothe.

Die Dokumente belegen, wie sich Freundschaften im Laufe der Jahrhunderte veränderten.

Zusammenhalt im Jahr 1906

Dann betrachtet sie das Album der 1895 geborenen Brandenburgerin Johanna Seyffert. 15 ihrer Freundinnen tragen sich 1906 auf der letzten Seite mit Namen, Adresse und Geburtsdaten ein und beweisen der Havelstädterin ihre Verbundenheit.

Anja Grothe postet das Bild auf Facebook und fragt ihre Freundin Katha Seyffert, ob diese mit Johanna verwandt ist. Die Buchautorin recherchiert anschließend sofort im Familienstammbaum und kann es kaum glauben.

Erster Kontakt zur Urgroßtante

„Sie ist meine Urgroßtante vierten Grades. Es ist einfach klasse, dass ich mir das Album ansehen darf und ein bisschen so, als träfe ich sie einmal persönlich. Das ist erlebbare Geschichte. Da werde ich ganz feierlich“, sagt die 47-Jährige.

Am 1. März 1904 schreibt auch Else Fisch Katha Seyfferts Urgroßtante ins Poesiealbum und notiert den Spruch „Meiner kleinen Freundin in herzlicher Liebe gewidmet“. Sie sitzt 1919 als eine der ersten drei Frauen in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung.

Ältestes Poesiealbum ist 233 Jahre alt

Das älteste Dokument im Bestand des Stadtmuseums stammt jedoch aus dem Jahr 1787 und entstand vor der französischen Revolution. Noch ist unklar, wie das Dokument in die Havelstadt gelangte.

Fest steht aber, dass es der Neustrelitzerin Charlotte Elisabeth Maria Wette gehört und Sprüche wie „Die Jugend ist hell und gold“ und gestickte Bilder von Landschaften enthält.

Autogramm vom Kavallerieoffizier

Das älteste Papier eines Brandenburgers ist ein Stammbuch aus dem Jahr 1805. Darin erhält Johann Friedrich Wilhelm Köhler ein Autogramm vom französischen Kavallerieoffizier Lebas.

Sein Großvater Johann Gabriel widmet ihm den christlichen Segensspruch „Die Furcht des Herrn ist der Weißheit Anfang. Das ist nun Eurer Klugheit, wer danach tut, dessen Lob bleibt ewiglich“. Weitere historische Notizen entschlüsselt der ehrenamtliche Mitarbeiter des Stadtmuseums Jürgen David in den nächsten Wochen.

Mut zur Freundschaft

Aus welchem Jahrhundert die Dokumente auch stammen, laut Anja Grothe beweisen sie, wie wichtig aufmunternde Worte für den Erhalt der Freundschaft sind. Die Museumsleiterin schreibt selbst von 1979 und 1981 ins Poesiealbum , seitdem hält der Kontakt zu ihrer dänischen Freundin Bodil Heede Nilsen. Noch heute senden sich die Frauen Nachrichten, jetzt aber per E-Mail und Whatsapp. „Briefe und Poesiealben waren die Kommunikationsmittel der damaligen Zeit“, sagt Anja Grothe.

In Zeiten der Corona-Pandemie ist keine Feier des internationalen Museumstags geplant. Aktuell dürfen Besucher nur vereinzelt in das Stadtmuseum, 20 Gäste gleichzeitig sind maximal erlaubt.

Erster Salon mit Poesiealben

Sie sollen laut Grothe dennoch eine Ausstellung erleben, „wie es sie noch nie gegeben hat“, sowohl analog als auch digital. Deshalb sehen Besucher in der Ritterstraße 96 am 17. Mai erstmals einen Salon mit Poesiealben, Porträtfotos verschiedener Brandenburger und verfassen neue Texte. Alle Ausstellungsstücke sind anschließend auch online einsehbar.

„Wir hatten für den Aktionstag ursprünglich eine Musikgruppe und einen Waffelbäcker bestellt, es sollte ein richtiges Fest werden. Jetzt machen wir aber das Beste draus und feiern die schönen Seiten der Freundschaft“, sagt Anja Grothe und lächelt.

Brandenburger können ihre Poesiealben, Texte, Videos und Verse per E-Mail an museum@stadt-brandenburg.de und an www.facebook.com/stadtmuseumBRB/ senden.

Von André Großmann