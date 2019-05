Brandenburg/H

Bahnschranke Wust: altes Thema, neues Kapitel. Jetzt soll es – ganz wirklich, großes Ehrenwort! –vorangehen.

Rathauschef Steffen Scheller ( CDU) sagt vor den Stadtverordneten, Verkehrsministerin Kathrin Schneider ( SPD) habe den Landesbetrieb Straßenwesen LS angewiesen, das Vorhaben an der Bundesstraße 1 mit hoher Priorität zu bearbeiten und mit dem Planfeststellungverfahren noch in diesem Jahr zu beginnen. Das könnte im Laufe des kommenden Jahres beendet werden, Baubeginn wäre Anfang 2021. Zum Dezember-Fahrplanwechsel 2022 könnte die Straßenüberführung fertig sein. Theoretisch.

Dann wird es nämlich eng, wenn wie versprochen ab diesem Zeitpunkt drei Züge pro Stunde auf der RE1-Strecke in beide Richtungen verkehren.

Der für den Westen des Landes zuständige Chefplaner beim Landesbetrieb Frank Schmidt bestätigt die Vorgabe aus dem Ministerium. „So sieht der Plan aus, wir wissen aber nicht, welche Einwendungen im Planfeststellungsverfahren kommen. Zudem ist die Deutsche Bahn AG nicht gerade der leichteste Partner beim Bauen.“

Der Landesbetrieb ist in der undankbarsten Rolle in diesem Spiel um Zuständigkeiten und Geld. Er kann nur Aufgaben erledigen, wenn man ihn in die Lage dazu versetzt. Seit Jahren schon ist bekannt, dass es viel zu wenig Planungskapazität gibt. Spätestens vor zwei Jahren schon hätte man diese ausbauen müssen, weil so viel Geld im staatlichen System ist, dass die Zahl der Bauprojekte rasant anstieg, aber nicht die Zahl der Planer.

Zudem ist gerade in Wust schon bitteres Lehrgeld gezahlt worden – eineinhalb gescheiterte Planfeststellungsverfahren gab es schon. Beim ersten sollte die ganze Bundesstraße verlegt werden und kurz hinter dem Ort nördlich der Bahntrasse parallel dazu bis zur Potsdamer Straße geführt werden. Dabei ist allerdings so viel Zeit vertrödelt worden, dass es in der Europäischen Union längst neue Gesetze mit Umweltauflagen gab, die das Projekt unmöglich machten.

Das zweite Verfahren ist dann dem Vernehmen nach kurz vor seinem Start auch wieder wegen naturschutzrechtlicher Bedenken abgesagt worden. Aber das ist nicht verbürgt, offen zugeben mag es auch niemand.

Da bedarf es schon einer gehörigen Portion Optimismus, wenn man dem jetzt vorgelegten Zeitplan für das Jahrhundertprojekt uneingeschränkt glaubt. Fast könnte man es in Sachen Skepsis mit Otto von Bismarck halten: „Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd.“ Aber das Thema Wahl wollten wir heute ja mal ausklammern. Und Pessimisten gibt es ohnehin genug.

Nicht der Landesbetrieb trägt die Hauptverantwortung am Projekt Bahnüberführung, sondern in erster Linie der Bund und das Land. Die Kommunalpolitik kann da allenfalls flankierend eingreifen und ein bisschen Druck von unten machen.

Von André Wirsing