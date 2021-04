Brandenburg/H

Jetzt wird es ernst mit dem Abbruch der Schrottbrücke „20. Jahrestag der DDR“. Der zuständige Planungsdezernent beim Landesbetrieb Straßenwesen LS Frank Schmidt hat am Mittwochabend im Stadtentwicklungsausschuss den konkreten Zeitplan vorgestellt. Fest steht nun: Am 19. Mai wird die Brücke zum Einsturz gebracht. Der Terminplan ist unverrückbar, bestätigt Schmidt. Hier nun die Einzelheiten:

Frank Schmidt leitet das Dezernat Planung West beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Quelle: Rüdiger Böhme

26. April: Die Sprengfirma bohrt die Löcher für die Ladungen in die Pfeiler und baut die Sicherungstechnik ab.

14. Mai: Die provisorische Brücke für Radfahrer und Fußgänger über die Anlage des Altstadt-Bahnhofes wird in Betrieb genommen.

14. Mai, 18 Uhr: Die Bundesstraße 102 wird komplett in dem betreffenden Abschnitt gesperrt. Der Sperrkreis hat einen Radius von 200 Metern. Umleitungen erfolgen ausschließlich über die (neue) Spittastraße und über die Klingenberg- und Friedrich-Engels-Straße. Zuvor wird dort die Ampelanlage Zanderstraße/Klingenbergstraße umprogrammiert, damit mehr Autos je Umlauf passieren können. Ganz ausgeschaltet werden darf die Ampel nicht, wegen des Radverkehrs.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

15. Mai, 0 Uhr: Die Bahnstrecke Brandenburg-Rathenow wird stillgelegt.

15. bis 18. Mai: Die Firma Eurovia schüttet ein ein Meter hohes durchgehendes Fallbett unter der Brücke auf, welches das einstürzende Bauwerk auffangen soll.

17. Mai: Unter großen Sicherheitsvorkehrungen werden die Sprengladungen durch eine Spezialfirma aus Süddeutschland an den Pfeilern des Bauwerks angebracht. Die werden streng bewacht und durch einen extra hohen Zaun gesichert. Angebracht werden so genannte Sprengbänder: Das sind Matten aus Recycling-Kunststoff mit Abmaßen von jeweils 6,00 x 1.30 Metern und einem jeweiligen Gewicht von 1,3 Tonnen. Sie werden zudem noch mit Vlies unterfüttert.

19. Mai: Sprengung der Stützen. Zuvor wird der Brückenteil über den Gleisen extra eingepackt, weil an der Unterseite noch Asbestplatten hängen, die sich nicht demontieren ließen.

19. bis 31. Mai: Räumen des Schutts. Begonnen wird an der Bahnstrecke. Der asbestverseuchte Bauschutt wird in einem Zelt in besonders isolierte „Big Packs“ gefüllt und getrennt auf Sonderdeponien entsorgt. Beinahe zeitgleich beginnen auch die Aufräumarbeiten auf der Fahrbahn.

Bis zum 13. Juni: Demontieren und Wegräumen von Widerlagern, Fundamenten und Stützwänden.

2. Juli: Ende der Abrissarbeiten.

Wichtig: Schaulustige werden nicht viel Glück haben wegen des großen Sperrkreises. Es werden zwar für den Zeitraum der Sprengung keine Evakuierungen nötig sein, aber wegen des relativ großen und gut bewachten Sperrkreises ist kein Herankommen möglich.

Nach der Sprengung: Dann ist auch wieder das Befahren der Rampe von der Zanderstraße zur stadteinwärts führenden Magdeburger Straße für Kraftfahrzeuge möglich.

August 2021: Der Entwurf für die Genehmigungsplanung zum Brückenneubau soll fertig sein.

Oktober 2021: Vorlage der Pläne beim Bundesverkehrsministerium.

Oktober 2021: Abschluss der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG. Das ist der letzte nötige Vertragsschluss. Die Vereinbarungen mit der Stadt und den Verkehrsbetrieben VBBr sind bereits seit Dezember 2020 getroffen.

Oktober 2022: Das ist für viele Unverständlich. Ein komplettes Jahr dauert es, bis die Vergabeverfahren für die einzelnen Bauaufträge abgeschlossen sind. „Die Vergabeunterlagen haben zwischen 5000 und 6000 einzelne Positionen, da dürfen wir uns keine Fehler leisten. Weil es in der Vergangenheit mehrfach Rügen von den Vergabekammern gab, schreiben wir alle Leistungen einzeln aus. Das sind in diesem Fall acht Lose“, erläutert Schmidt. Zudem muss alles europaweit ausgeschrieben werden.

Dezember 2022: Baubeginn für die neuen Bauwerke. Statt einer großen monolithischen Brücke wie bisher werden bekanntlich sechs kleinere Bauwerke errichtet – jeweils drei nebeneinander und zwei hintereinander über B 102 und Bahnanlage hinweg. Vereinfacht gesagt: Für jede Fahrtrichtung jeweils zwei hintereinanderliegende Brücken sowie zwei für die Straßenbahn.

Mitte 2024: Bis dahin soll es eine so genannte Teilfreigabe geben. Also wenn zwei Fahrspuren fertig sind, werden sie jeweils einspurig in jeder Richtung geöffnet. Auch die Straßenbahn soll 2024 wieder fahren.

Ende 2025: Bauende für Brücken und alle Nebenanlagen. Dann sollen auch beispielsweise alle Stützwände in brandenburgischer Ziegeloptik voll verklinkert sein. Unklar ist bislang beispielsweise noch, wie der Radverkehr stadtauswärts auf der Nordseite der Brücke geführt wird. Entweder wie bislang mit Queren der Straßenbahnschienen oder ganz rechts auf der Außenseite. Dann trifft der Radweg aber auf den Asia-Imbiss an der Friedrich-Franz-Straße, muss um diesen rechtsherum vorbei geführt werden.

Von André Wirsing