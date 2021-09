Zeitreise ins Jahr 1966: Brandenburger Schüler treffen sich nach 55 Jahren

Brandenburg/H

Die Beatles und Rolling Stones dominieren die Charts, Schüler entspannen in der Badeanstalt am Grillendamm und spielen ihren Lehrern Streiche. Es sind Momente, an die sich Gabriele Gehrmann und Karola Breiden gern erinnern.

Gabi Engel, Gabriele Gehrmann und Karola Breiden (von links) reden über ihre Schulzeit. Quelle: André Großmann

Treffen nach 55 Jahren

Die Brandenburgerinnen treffen sich nach 55 Jahren mit ihrer Abschlussklasse 1966/1967 und das obwohl einige von ihnen in Stralsund und in Bulgarien leben. An diesem Nachmittag finden sie und zwölf Mitschüler wieder zusammen und reden im Lokal „Kleins Insel“ über die Zeit an der Polytechnischen Oberschule (POS) „Dr. Theodor Neubauer“.

Schule in der Domklausur Die Polytechnische Oberschule (POS) „Dr. Theodor Neubauer“ befand sich in den Räumen der Domklausur. 1951 wurde die Schule von der Puschkinschule in Theodor-Neubauer-Schule umbenannt. Nach den letzten Abiturprüfungen im Jahr 1958 wurde sie zur Polytechnischen Oberschule Theodor Neubauer. Seit dem Schuljahr 2000/2001 ist ein Teil der evangelischen Grundschule Brandenburg in der Domklausur untergebracht. 2006 hat das Evangelische Domgymnasium den sanierten Neubau der ehemaligen POS bezogen. Ehemalige Mitschüler der Abschlussklasse 1966/67, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, können eine Mail an info@boelsche.com senden.

„Ich freue mich hier zu sein, denn die Schulzeit war wunderbar. Man vergisst so viele Sachen um sich herum, aber jetzt fallen sie mir wieder ein. Wir leben für ein paar Stunden in der Vergangenheit, fühlen uns wieder jung. Das ist einfach schön“, sagt Karola Breiden.

Betrunkene Hühner

Gabriele Gehrmann denkt daran, wie ihre Klassenkameraden der Lehrerin einen Kleiderschrank vor die Eingangstür stellten und ihr so den Weg versperrten. Sie kam nicht mehr heraus, die Schüler lachten.

Ihre Freundin Karola denkt an die auf dem Schulhof frei herumlaufenden Hühner. Sie suchten nach Brotkrumen, erlebten aber ihr blaues Wunder. „Es gab Mitschüler, die Brotkrumen in Alkohol getunkt haben. Die Hühner pickten die Reste natürlich trotzdem auf und torkelten dann über den Schulhof“, sagt Karola Breiden und hat die Lacher auf ihrer Seite.

Streng, aber herzlich

Die Brandenburgerin weiß, wie aufgeregt sie vor ihrer Chemieprüfung war. Sie denkt an die strenge aber herzliche Russsischlehrerin Ursula Lenz, die trotz aller Disziplin menschlich blieb.

„Wisst ihr noch? Wenn sie uns aufgefordert hat, still zu sein, herrschte Ruhe. Wir haben bei ihr aber richtig was gelernt. Sie kam sogar in den Prüfungen zu uns und hat Schülern einen kleinen Tipp gegeben, wenn diese nicht mehr weiterwussten“, sagt die 70-jährige Brandenburgern.

Mitschüler leben in Bulgarien und Florida

Nach ihrem Schulabschluss arbeitet sie als Sprechstundenschwester im Brandenburger Klinikum, ihre Freundin Gabriele im Konsum in der Siebertstraße. Andere Mitschüler wie Günther Magdanz zieht es in die weite Welt. Er lebt jetzt in Florida, wäre gern gekommen, doch die Anreise zum Klassentreffen war zu weit.

Michael-Günther Bölsche, Detlef Penke und Ulrich Nehmer (von links) reden über ihre Schulzeit. Quelle: André Großmann

Ulrich Nehmer lebte bis 1976 in der Havelstadt, anschließend in Berlin und später im Nordwesten Bulgariens. Für den 70-Jährigen hat sich Brandenburg an der Havel gut entwickelt. „Früher war diese Stadt grauer, das ist uns aber nicht so aufgefallen, weil es damals normal war. Jetzt wirkt Brandenburg lebendiger“, sagt Nehmer.

Er hofft, dass sich in der Havelstadt mehr Firmen ansiedeln und die Attraktivität der Region für junge Familien steigt. „Langfristig hat Brandenburg an der Havel das Potenzial zur Großstadt“, sagt er.

Recherche vor dem Wiedersehen

Gabriele Gehrmann hat das Klassentreffen organisiert. Fotos von früher haben sie und ihre Mitschüler nicht mehr, doch die Brandenburgerin recherchiert im Telefonbuch, googelt, führt Dutzende Telefonate und hat Erfolg.

Schüler der Abschlussklasse 1966/1967 informieren sich zum Brandenburger Dom. Quelle: Michael-Guenter Boelsche

Von 34 Mitschülern treffen sich 14. Einige sind verstorben, manche nicht erreichbar, andere erhalten den Kontakt und sind Freunde. Sie begegnen sich zunächst am Brandenburger Dom, besichtigen das Gebäude und anschließend das Dommuseum. In ihren ehemaligen Klassenraum dürfen sie nicht, weil gerade Bauarbeiten laufen.

Tipp für heutige Zehntklässler

Im Lokal „Kleins Insel“ denken die Mitschüler von damals nach und geben heutigen Zehntklässlern einen Tipp. „Haltet mehr zusammen, schaut nicht so oft auf das Handy und hört euch gegenseitig zu. Materielle Dinge sind nicht das Entscheidende. Macht etwas aus eurem Leben und bildet euch weiter “, sagt Karola Breiden.

Schon beim Treffen steht fest: Die Schüler der Abschlussklasse 1966/1967 sehen sich jetzt alle zwei Jahre wieder, sie halten den Kontakt.

