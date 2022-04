Zeitverzug an der Baustelle Neustädtische Fischerstraße in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Das Befürchtete ist nun eingetreten: Die Bauarbeiten an der Neustädtischen Fischerstraße und Kleinen Münzenstraße dauern länger als erwartet, der Ablaufplan ist verschoben. Derzeit wird von einem Beenden der ganzen Maßnahme im September ausgegangen, bislang war von Ende August die Rede. Darüber hat Bürgermeister Michael Müller (parteilos) am Mittwochabend den Stadtentwicklungsausschuss informiert.

Unzählige Leitungen gefunden

Und diesmal sind nicht allein die Archäologen an der Verzögerung schuld, sondern die widrigen Umstände im Baugrund, die tatsächlich kaum vorhersehbar waren. Es wurden beispielsweise unzählige Leitungen gefunden, die in keinem Leitungsplan verzeichnet waren, und es musste erst einmal geprüft werden, ob diese noch „aktiv“ sind oder ungenutzt herumliegen. So hat vor zwei Wochen ein Baggerfahrer unbeabsichtigt ein Telekom-Kabel gekappt und mehrere Wohn- und Geschäftshäuser von der elektronischen Kommunikation abgeschnitten.

Das ist der Stand der Dinge

Wie ist der aktuelle Stand? Kleine Münzenstraße: Hier hat die Brawag eine neue Mischwasserleitung in der Fahrbahn komplett verlegt. Derzeit werden Regen- und Schmutzwasseranschlüsse an allen Häusern gebaut. Besondere Herausforderung: Das Grundstück hinter der Glaserei Stamnitz zu den Molkenmarkt-Höfen muss ständig erreichbar sein, weil hier parallel ein Wohnprojekt der Jedermann-Gruppe gebaut wird. Die Baufirmen müssen sich ständig direkt abstimmen.

Viele Arbeiten im Untergrund

Die Trinkwasserleitung bis zur Neustädtischen Fischerstraße ist mittlerweile komplett verlegt, das Umbinden der Trinkwasserhausanschlüsse erfolgt nach Freigabe durch das Gesundheitsamt. Abgeschlossen sind auch die Kabel-Legearbeiten für die Stadtwerke, für RFT und für Telekom auf der Nordseite unter dem Gehweg. Auf der Südseite werden derzeit Kabel der Straßenbeleuchtung verlegt, Stadtwerke und RFT werden folgen.

Bis zu vier Wochen Verzug

Zu allen Arbeiten erfolgen baubegleitend archäologische Grabungen. Der Straßenbau beginnt erst nach Verlegung aller Medien im Baufeld. Verzögerungen im Bauablauf gibt es durch nicht geplante Leitungsverlegungen von einem Leitungsträger und durch archäologische Grabungen. Die Bauzeitverlängerung wird derzeit auf drei bis vier Wochen in der Kleinen Münzenstraße prognostiziert.

Abschnittsweise immer gleiche Arbeiten

In der Neustädtischen Fischerstraße wird gerade am zweiten von vier Bauabschnitten gearbeitet – der reicht von der einstigen Fleischerei Ewald bis zur Einmündung Kleine Münzenstraße. Die Zustandserfassung der Mischwasser-Hausanschlüsse durch die Brawag ist abgeschlossen. Die gesamte Oberfläche ist abgetragen, alte Abläufe sind zurück gebaut, drei Straßenabläufe, einschließlich Anschlussleitungen sind neu gesetzt. Weitere Straßenabläufe in diesem Abschnitt werden gerade gesetzt.

Das ist die aktuelle Situation auf der Baustelle. Quelle: Stadtverwaltung

Abschnittsweise ist ein so genanntes Straßenplanum herzustellen, darauf werden Geogitter zur Lastverteilung und eine Frostschutzschicht gesetzt. Unter anderem musste eine störende Steinzeugleitung von 49 Metern Länge aus dem Baufeld geborgen und entsorgt werden. Dass es diese noch gab, war vorher nicht bekannt. Aktuell beträgt die Bauzeitverlängerung etwa zwei Wochen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pflasterbelag in Beton

Jetzt stehen unter anderem folgende Arbeiten an: Kabelverlegearbeiten für die Straßenbeleuchtung, Kabel für Stadtwerke und RFT im Gehweg vor den Häusern 14-20 bis zur Einmündung (historischer) Neustädtischer Markt. Es beginnen die Arbeiten zum Setzen der Borde am Molkenmarkt (Ewald) und Weiterführung Neustädtische Fischerstraße bis Einmündung Molkenmarkt.

Anfang Mai beginnen die Pflasterarbeiten in der Verbindung vor den Häusern mit Glasereigeschäft, Friseursalon und DRK-Pflegestützpunkt. Das Pflaster wird in gebundener Bauweise verlegt, also in einem Bett aus Drainbeton.

Einbahnstraße wird gedreht

Auch interessant: Ab dem Herbst wird nach dem Abschluss der kompletten Baumaßnahme die Einbahnstraße in diesem Abschnitt umgedreht – verläuft dann vom Weinhandel in Richtung Kleine Münzenstraße. Damit soll etwas Verkehr aus der Straße genommen werden. Bislang fahren dort viele Autofahrer auf Parkplatzsuche hier durch.

Ab dem 25. April soll das Baufeld in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde in Richtung Mühlentorturm verlängert werden. Der Asphalteinbau mit Trag- und Binderschichten im zweiten Abschnitt ist für Mitte/Ende Mai geplant, die oberste Verschleißdecke kommt im Herbst drauf.

Von André Wirsing