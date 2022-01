Brandenburg/H

Die vielen hundert Bußgeld- und Gerichtsverfahren zu vergangenen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei auf dem Zentrumsring in Brandenburg an der Havel werfen immer neue Fragen auf.

Die wichtigste Frage bleibt auch nach den vielen Urteilen in dieser Sache: Wurden die Messungen wirklich den Vorschriften entsprechend vorgenommen?

Inzwischen verteidigt sogar das Brandenburgische Innenministerium die Ausgestaltung der Tempomessung an versteckter Stelle in Höhe der Einmündung Otto-Gartz-Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Das Problem daran: Die Argumentation der Regierung haut nicht hin.

Rentner aus Brandenburg an der Havel bohrt nach

Bernhard Brückner (73) will es genau wissen, nachdem er und sein Auto am 12. November 2020 in der Otto-Sidow-Straße an genannter Stelle geblitzt worden sind. Brückner war bis 2019 Busunternehmer in der Stadt, ist geschätzte 1,5 Millionen Kilometer durch Deutschland und Europa gefahren und kennt sich daher recht gut aus im Straßenverkehr.

Gleichwohl ist er an jenem Tag mit 55 Stundenkilometern unterwegs dort, wo wegen der Straßenschäden Tempo 30 gilt. Das Tempo-30-Schild habe er nicht gesehen, weil er als Rechtsabbieger aus der Wilhelmsdorfer Straße, auf die Fußgänger achten musste, erklärt er.

Brandenburger legt Einspruch gegen Bußgeld ein

Der Fall könnte eigentlich schnell zu den Akten gelegt und die geforderten 80 Euro Bußgeld könnten ebenso rasch bezahlt werden. So wie die meisten der 1700 Autofahrer es getan haben dürften, die dort an jenem Novembertag und bei späteren Messungen ebenfalls geblitzt worden sind.

Doch dem Brandenburger Rentner ist klar, dass er zu Unrecht belangt wurde. Daher legt er Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein, begründet ihn und wendet sich damit wiederholt an den Zentraldienst der Polizei und schließlich auch mit einer Fachaufsichtsbeschwerde an das Ministerium des Innern und für Kommunales in Potsdam.

An beiden Stellen bleibt sein Bemühen erfolglos, die Einstellung des Bußgeldverfahrens zu erwirken. Die Argumentation der Gegenseite ist jedoch schwach. Jedenfalls schwächer als die des Bürgers.

Zentraldienst der Polizei redet sich raus

Der Zentraldienst der Polizei lehnt den Einspruch mit einem Argument ab, das an der Sache vorbeigeht. Man erkenne keine Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung, weil das Tempo-30-Verkehrszeichen mehr als 100 Meter vor der Messstelle aufgestellt sei. Das stimmt zwar, ist aber als Gegenargument irrelevant. Um diese Frage geht es gar nicht.

Der entscheidende Punkt für Bernhard Brückner ist, dass der Blitzer weiter hinten im Tempo-30-Streckenabschnitt vorschriftswidrig aufgestellt war. Nämlich deutlich zu nah am Tempo-60-Schild, mit dem Tempo 30 wieder aufgehoben wird. So haben es vor ihm schon andere belangte Autofahrer erklärt.

In der Otto-Sidow-Straße wird Tempo 30 von dem Tempo-60-Schild wieder aufgehoben. Messgeräte müssen laut Ministervorschrift mindestens 150 Meter vor dem Schild postiert werden. Das war im November 2020 nicht der Fall. Quelle: Jürgen Lauterbach

150 Meter Abstand zu diesem Tempo-60-Schild müssten die Polizeibeamten mit ihrem Lasergerät einhalten. So sieht es der seit 17. März 2020 geltende Erlass des Innenministeriums zur Verkehrsüberwachung durch die Polizei vor. Sie halten aber nur etwa 30 Meter abstand ein.

Ordnungswidrigkeitsverfahren

Als Bernhard Brückner nicht locker lässt und seinen Einspruch nicht zurücknimmt, leitet die Polizei den Vorgang an die Staatsanwaltschaft Potsdam weiter. Diese Behörde strengt daraufhin ein Ordnungswidrigkeitsverfahren an vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel, so wie in Hunderten weiteren Fällen, die genau diesen oder einen späteren Messtag betreffen.

Der Bürger von der Scholle möchte sich ein Gerichtsverfahren ersparen, wähnt sich weiterhin im Recht und wendet sich mit seiner Argumentation in Form einer Fachaufsichtsbeschwerde an das Innenministerium.

Dort wird er mit seiner Beschwerde bis zum Gerichtsurteil auf Eis gelegt. Danach, am 15. November, erhält er eine inhaltliche Antwort zu seiner „Eingabe“ genannten Beschwerde.

Ministerium an der Sache vorbei

Das Ministerium nennt vier Gründe, warum der Abstand von 150 Metern zwischen Messeinrichtung und Tempo-Schild nicht eingehalten werden musste, sondern unterschritten werden durfte. Alle vier Begründungen zielen jedoch am Sachverhalt vorbei.

Im ersten Punkt beschreibt das Ministerium eine Regelung zur Tempobegrenzung am Anfang der Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch im vorliegenden Fall geht es nicht um den Anfang, sondern um das Ende der Tempo-30-Strecke.

Weniger als 150 Meter Abstand sind möglich, so das Ministerium, wenn besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer zum Beispiel auf dem Schulweg oder an einer Baustelle geschützt werden müssen. Im genannten Streckenabschnitt und darüber hinaus befanden und befinden sich aber weder eine Schule, noch eine Kita, noch eine Baustelle.

So wie links sie das Schild Tempo-30-Zone (Verkehrszeichen 274.1.1), mit dem das Innenministerium argumentiert. Doch dieses Schild findet sich nicht in der Otto-Sidow-Straße. Dort steht ein anderes Verkehrszeichen, nämlich das rechts abgebildete. Und dazu passt das Argument des Ministeriums nicht. Quelle: Ole Spata/dpa – Heike Schulze

Ein ausgewiesener „Unfallbrennpunkt“, den das Ministerium des Weiteren anführt, befindet sich in dem Streckenabschnitt nicht. Auch die letzte Trumpfkarte aus Potsdam sticht nicht: das Verkehrszeichen 274.1.1. Es kennzeichnet eine Tempo-30 Zone. Ein solches Schild stand da nie, steht dort nicht und wird an dieser Stelle der Bundesstraße womöglich auch nie aufgestellt.

Amtsgericht Brandenburg an der Havel kommt an die Reihe

Bernhard Brückner hat inzwischen trotzdem bezahlt. Nach dem Gerichtsverfahren von etwa fünf Minuten Dauer. Die Richterin habe ihm mitgeteilt, dass sie bald in Rente gehe, und freundlich vorgeschlagen, dass sie den Strafpunkt in Flensburg wegnimmt, wenn er ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro akzeptieren würde.

Eine Erörterung des Sachverhalts vor Gericht hat laut Brückner nicht stattgefunden. Der Bürger erfasste die Situation, dass Fälle wie seiner im Fünf-Minutentakt erledigt werden. Er ist ausreichend zermürbt, akzeptiert das Angebot der Richterin und zahlt. So wie andere vor ihm, die vor allem den Flensburg-Punkt loswerden wollten.

Wie aus 55 Euro 117 Euro werden

Übrigens: Am Ende sind nicht 55 Euro zu überweisen, sondern 117 Euro. Weil zur Geldbuße noch 55 Euro Gebühr die die Geldbuße sowie jeweils 3,50 Euro an Auslagen für förmliche Zustellungen und Auslagen aus dem Bußgeldverfahren hinzukommen.

Im Unterschied zu Bernhard Brückner hat der ebenfalls Goran Ihrig nicht zahlen müssen. Die in dessen Fall zuständige Richterin stellte das Verfahren ein. Damit waren die geforderten 140 Euro Bußgeld ebenso vom Tisch wie das angedrohte Fahrverbot.

Bernhard Brückner ist aufgefallen, dass die Polizei an besagter Stelle schon seit vielen Monaten nicht mehr blitzt. Vielleicht weil sie zu einer besser Einsicht gekommen sei. Aber das vermutet er nur.

Von Jürgen Lauterbach