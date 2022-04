Zentrumsring in Brandenburg an der Havel: Zeitplan aus den Fugen

Brandenburg/H

Der Zeitplan für den Ausbau des Zentrumsrings ist komplett aus den Fugen geraten, besser gesagt, der zuständige Landesbetrieb Straßenwesen LS gibt keinerlei Termine mehr für die weiteren Abschnitte – vor allem zwischen Altstädtischem Bahnhof und Hauptbahnhof – bekannt. „Wir können derzeit keine Aussagen dazu machen, auch nicht für den Ausbau des Knotens Wilhelmsdorf-/Otto-Sidow-Straße. Derzeit sind alle Planungskapazitäten für die Brücke am Altstadt-Bahnhof gebunden“, sagt LS-Planungsdezernent Frank Schmidt. Ursprünglich sollte der komplette Zentrumsring spätestens im Jahr 2027 fertig sein.

Terminverzug mit Folgen

Die Nichtplanungen für den Kreuzungsausbau benennt der Freie-Wähler-Stadtverordnete Dirk Stieger als „weitere Folgen des grün-linken Brückendesasters“: „Gerade die Ertüchtigung dieses Verkehrsknotens, der täglich von vielen Bürgerinnen und Bürgern befahren wird, ist und bleibt wichtig. Das Zurückstellen dieser wichtigen Baumaßnahme zeigt, was mit Unbedachtheit angerichtet werden kann.“

Frank Schmidt leitet das Dezernat Planung West beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Quelle: Rüdiger Böhme

Urprünglich beschleunigtes Verfahren

Ursache für das nun eingetretene Termin-Chaos sei die Ankündigung der Fraktionen von Grünen und Linken im vergangenen Jahr einer mögliche Klage gegen das Vorhaben des Brückenneubaus gewesen, bestätigt Schmidt explizit. „Wir hatten vor, das Projekt nach dem Beschleunigungsgesetz des Bundes vom März 2020 zu realisieren. Ich wollte noch in diesem Jahr die Arbeiten vergeben und beginnen lassen.“ Die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren seien gegeben gewesen, weil es sich um einen Ersatzneubau ohne eine Kapazitätserweiterung handelt.

Angst vor endlosen Klagen

Dann sei das von Linken und Grünen beauftragte Gutachten des Rechtsanwalts Tim Stähle aufgetaucht, der auch schon den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide verhindern wollte. „Das Bundesgesetz ist noch neu, es gibt keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Das Risiko von Klagen – und damit verbunden einem jahrlangen Baustillstand – erschien uns zu hoch. Das haben wir im Landesbetrieb mit unseren Juristen allein abgewogen, es gab keine Einflussnahme aus dem Infrastrukturministerium“, sagt Schmidt. Wenn eine Bauzeit nicht klar zu definieren sei, würden auch die Kosten ins Unermessliche steigen.

Einvernehmliche Lösungen waren da

Zur jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses bestätigt Schmidt auf Nachfrage von Stieger explizit: „Wenn das Gutachten nicht gekommen wäre, hätten wir ganz klar das schnellere Planverfahren betrieben.“ Mit möglichen Klägern oder Beschwerdeführern, die auch von Linken und Grünen immer wieder ins Feld geführt werden, hätte man einvernehmliche Lösungen gefunden – etwa mit dem alternativen Verkehrsclub Deutschland VCD, mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC oder mit der Unteren Naturschutzbehörde in der Stadtverwaltung. Deren Hinweise und Anregungen seinen weitgehend in die Pläne eingearbeitet worden. Selbst die Fledermaus sei schon umgesiedelt. An der neuen Trasse und an der auf die andere Seite verlegte „Europakurve“ ändere sich allerdings nichts.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterlagen gehen im Juni an Behörde

Jetzt würden im LS die Planunterlagen vervollständigt und im Juni dieses Jahres an die Planfeststellungsbehörde beim Landesamt für Bauen und Verkehr LBV zur Prüfung und Genehmigung eingereicht. „Aus unserer Erfahrung dauert das ein bis drei Jahre.“ Es gebe auch nichts, was die Entscheidung beschleunigen könnte. „Das ist eine ganz andere Behörde. Zudem werden dort derzeit auch größere Vorhaben wie die A-14-Weiterbau oder die Ortsumgehungen für Löwenberg und Teschendorf zur Genehmigung“, begründet Schmidt.

Die abgerissene Brücke des 20. Jahrestages ist inzwischen gut gesichert. Quelle: Heike Schulze

Er werde auch erst ausschreiben und vergeben, wenn ein gerichtsfester Planfeststellungsbeschluss existiert und sämtliche Widerspruchsfristen abgelaufen sind.

Ein Abschnitt wird im Juli fertig

Es gebe jetzt nur noch zwei fixe Termine beim Ausbau des Zentrumsrings beziehungsweise der großen Stadtdurchfahrung von der Autobahn bis in Richtung Rathenow: Der Abschnitt zwischen der Gördenbrücke und dem Altstadt-Bahnhof mit dem großen Knoten August-Bebel-/Willi-Sänger- und Fontanestraße soll im Juli fertiggestellt werden – einen Monat später als zuletzt angekündigt.

Bahnbrückenbau ab Oktober 2023

Unverrückbar ist auch ein anderer Termin: Der Neubau der Bahnbrücke Potsdamer Straße über die RE-1-Strecke. Der beginnt im Oktober 2023, der Termin kann nicht verschoben werden, weil die genauen Sperrzeiten für die Bahnstrecke bereits Jahre vorher abgestimmt werden müssen.

Gleichzeitig werden auch die Fahrbahnen erneuert vom Knoten der künftigen Ortsumfahrung Schmerzke bis zum Knoten Alte Potsdamer Straße. Es wird zudem beiderseits Rad- und Gehwege geben.

Keine Vollsperrung nötig

Während der Bauarbeiten soll immer ein Fahrstreifen pro Richtung offen bleiben, verspricht Schmidt. Begonnen wird auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn – während hier die Brückenhälfte ersetzt wird, rollt der Verkehr über die andere Seite. Umgekehrt genauso. Die bis zum Baubeginn noch geltenden Einengungen auf jeder Seite dienten dem Schutz des alten Bauwerks, um ein vorzeitiges Versagen auszuschließen.

Zum neuen Bauwerk kann Schmidt noch nicht viel sagen: „Eine vormontierte Fertigteilbrücke würde sich an dieser Stelle anbieten, aber das dürfen wir in der Ausschreibung nicht vorgeben.“

Von André Wirsing