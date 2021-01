Amt Ziesar

Das am Freitag von Südwesten heranziehende Schneefallgebiet hat zahlreiche Kraftfahrer in Schwierigkeiten gebracht. Vor allem auf der Autobahn 2 kam es zu teilweise chaotischen Zuständen, weil die Räumdienste mit der Arbeit nicht nachkamen. Der Wintereinbruch erfolgte in kurzer Zeit. Probleme bekamen jene Autofahrer, die ihre Geschwindigkeit nicht rechtzeitig den Fahrbahnverhältnissen anpassten.

Ein von der Autobahn abgekommener Pkw zwischen Ziesar und Wollin. Quelle: Julian Stähle

Anzeige

Allein im Raum Ziesar kam es am Abend zu drei Verkehrsunfällen. Es gab Blechschäden. Ein weiteres Auto kam kurz vor Wollin von der Autobahn ab. Feuerwehrleute aus dem Amt Ziesar waren über Stunden im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern. Die rechte Fahrspur musste gesperrt werden.

Feuerwehrleute aus dem Amt Ziesar im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Der Verkehr rollt, doch Polizei und Feuerwehr appellieren an alle Verkehrsteilnehmer; „Fahren Sie bitte langsam!“ Für die Nacht haben die Meteorologen in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel weitere Schneefälle angekündigt.

Von Frank Bürstenbinder