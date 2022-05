Ziesar

An die Luftlöcher über dem Greifswalder Bodden kann sich Karl-Heinz Höpfner (74) bestens erinnern. „Es ging zehn Meter rauf, dann fünf Meter runter. Das haben nicht alle aus der Klasse vertragen. Etliche Mitschüler mussten zum Beutel greifen“, berichtet der pensionierte Landwirt aus Glienecke. Die kleinen Unpässlichkeiten, die sich vor 61 Jahren in der Luft abspielten, taten der Euphorie an Bord der Iljuschin IL-14 keinen Abbruch. Als der zweimotorige Tiefdecker auf der Landebahn in Barth aufsetzte, kannte der Jubel keine Grenzen.

Karl-Heinz Höpfer (74) aus Glienecke gehörte 1961 zu den 29 Schülern der POS Ziesar, die an die Ostsee fliegen durften. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als gerade 16 Jahre Frieden war, die Interflug noch Deutsche Lufthansa hieß, und mit DM der DDR bezahlt wurde, hatte die Klasse 7a der POS Ziesar eine unerhörte Sensation geschafft. 29 Mädchen und Jungen sowie vier Betreuer flogen mal einfach so an die Ostsee, um Ferien zu machen. Aus heutiger Sicht ein Husarenstück, dass drei Wochen vor dem Mauerbau zu einer Erfolgsgeschichte der Stadt Ziesar wurde, die bis heute anhält. Vom provisorischen Zelturlaub der ersten Stunde am Selliner Fischerstrand haben es Generationen von Helfern in unzähligen Arbeitsstunden zu einem modernen Ferienstandort hinter dem Steilufer des Ostseebades geschafft.

Konzert über Ferienlager Sellin

„Ich bin so froh, dass dieses Objekt auch den nächsten Schülergenerationen aus Ziesar erhalten bleibt“, meint Karl-Heinz Höpfner, der selbst seine Arbeitskraft für den Ausbau des Ferienlagers zur Verfügung stellte. Für all die vielen Freiwilligen, Firmen, Handwerker, Sponsoren und natürlich Urlauber hat der Musikverein Ziesar an diesem Sonnabend, 30. April, um 15 Uhr ein Sonderkonzert im Saal der Burg vorbereitet. „Das besondere Thema ist unser Ferienlager in Sellin. Dessen 60-jähriges Bestehen wollten wir schon im vergangenen Jahr feiern. Doch die coronabedingte Zwangspause kam leider dazwischen. Jetzt holen wir das Jubiläum nach“, sagte Manfred Geserick vom Musikverein der MAZ.

Karl-Heinz Höpfner im ersten Ferienlagerjahrgang 1961 am Fischerstrand von Sellin. Quelle: Privat

Doch was hat die fliegende Klasse 7a mit dem Jubiläum zu tun? Alles begann mit Rudi Müller. Der gelernte Gärtner und pädagogische Seiteneinsteiger für Biologie und Werken war eine der schillerndsten Lehrerpersönlichkeiten in der Geschichte des Schulstandortes Ziesar. Die 7a war sein erste Klasse. Schon 1960 plante die Pioniergruppe einen Ostseeurlaub für 1961. Die Siebtklässler leisteten damit Pionierarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Doch die verrückte Idee mit dem Flieger kam vom Klassenlehrer. „Rudi Müller war immer für besondere Sachen zu haben. Er wollte uns ein unvergessliches Erlebnis verschaffen“, erinnert sich dessen ehemaliger Schüler Karl-Hein Höpfner.

Eine Original-Bordkarte vom 10. Juli 1961. Quelle: Privat

Dazu kam es dann auch. Allerdings mussten die findigen Ziesaraner in jener Zeit alle Register ziehen. Schriftlich bat die 7a bei der Betriebsparteigruppe des Flughafens Schönefeld um Unterstützung bei der Realisierung der Reisepläne. „Was würde das kosten? Gibt es nicht eine Möglichkeit oder eine Vergünstigung für Ferienreisen, dass unser Wunsch in Erfüllung geht?“, fragten die Pioniere an.

Die Antwort der Genossen vom Zentralflughafen Berlin-Schönefeld folgte prompt samt Pioniergruß für Frieden und Sozialismus: Immer bereit! Danach wurde den Schülern nach der Beschreibung einiger Bedenken ein Preis von 22 DM für einen Hinflug nach Barth in Aussicht gestellt. Normalerweise würde der einfache Flug 49 DM kosten. Für Hin- und Rückflug sollten die Schüler insgesamt 40 DM pro Person bezahlen

So haben die Schüler aus Ziesar 1961 noch die alte Selliner Seebrücke erlebt, deren letzte Aufbauten 1978 abgerissen werden mussten. Quelle: Privat

Am 3.Februar 1961 machten Klassenlehrer Müller und seine Schüler den Sack zu. Karl-Heinz Höpfner schrieb im Auftrag der 7a an Deutsche Lufthansa-Generaldirektor Heiland: „Wir können uns aus finanziellen Gründen nur für den Hinflug Berlin-Barth für 22 DM entscheiden. Damit wird uns ein langersehnter Wunsch erfüllt.“ Der Pioniergruß durfte nicht fehlen. Mit der Antwort der Deutschen Lufthansa am 20. Februar 1961 war klar: „Die Klasse 7a fliegt am 10. Juli 1961 von Schönefeld nach Barth. Flugzeit: 65 Minuten mit einer IL-14. Flugpreis pro Pionier 22 DM, die Betreuer zahlen 49 DM. Jeder Fluggast 15 Kilo Freigepäck.“

Mittagessen an der Ostsee 1962. Im zweiten Jahr auf dem Zeltplatz Sellin gab es schon eigene Suppe im Zelt. Und es hat geschmeckt! Quelle: Privat

Für die Reisekasse wurde Schrott gesammelt und in der GPG Ziesar Tomaten gepflanzt. Damit waren die Fragen rund um den Flug geklärt. Nur nicht die Zeltplatzsuche. Es hagelte Absagen. Da kam wieder der umtriebige Klassenlehrer Rudi Müller ins Spiel. Seine legendäre Motorradtour nach Sellin rettete die erste Ferien an der Ostsee. Aber das ist schon wieder eine andere abenteuerliche Geschichte, von der am Sonnabend beim Konzert im Burgsaal zu hören sein wird.

Von Frank Bürstenbinder