Die Stadt hat endlich einen Käufer für die letzten freien Grundstücke im Gewerbegebiet am Seehagen gefunden. Damit gehen die schier endlosen Vermarktungsbemühungen 27 Jahre nach dem ersten Spatenstich für den damaligen Preußenpark Ziesar zu Ende. Es handelt sich um rund 15 Hektar Gewerbefläche plus etwa fünf Hektar Grünfläche. Die Kommune bleibt selbst für die Straßen und die Beleuchtung zuständig. Neuer Eigentümer ist die k + g Management GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Lage.

Das Unternehmen unter Geschäftsführer Kay Grotebrune ist eine Projektentwicklungsfirma, die Immobilien handelt und verwaltet. Außerdem gehört zum Hintergrund der neuen Eigentümer ein Familienunternehmen, das in der Lager- und Logistikbranche tätig ist. Dem Vernehmen nach will die k + g Management GmbH die erworbenen Flächen zu einem Logistikstandort entwickeln. Zuvor sollen die einzelnen Grundstücke überplant und neu geordnet werden, um ausreichend große und zusammenhängende Areale entwickeln zu können. In die Überplanung werden die jetzigen Grünzüge eingearbeitet, die an anderer Stelle durch Ausgleichsmaßnahmen ersetzt werden sollen.

„Wir sind über diese Entwicklung sehr froh. Es war immer unser Ziel in Ziesar Arbeitsplätze zu schaffen. Darum geht es auch bei der Ansiedlung des Investors“, sagte Amtsdirektor Norbert Bartels der MAZ. In einer ersten Ausbaustufe ist von der Schaffung einiger hundert Arbeitsplätze die Rede. Die Stadtverordneten hatten dem Verkauf auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. Schon wenige Tage später fand in Berlin der Notartermin statt. Und zwar im Beisein von Verwaltungschef Bartels und dem Stadtverordneten Bernd Gobel (CDU). Letzterer war maßgeblich an der Einfädelung des Geschäfts beteiligt. „Viele Jahre ist nichts passiert. Jetzt wird mit dem Verkaufserlös endlich der Haushalt von Ziesar entlastet“, sagte Gobel der MAZ.

Drei Kreuze macht auch Bürgermeister Dieter Sehm (SPD). Er hofft darauf, dass mit den geplanten Ansiedlungen mehr Ordnung und Sauberkeit in das Gewerbegebiet einzieht. „Die Stadt allein schafft das nicht“, räumte das Stadtoberhaupt am Dienstag ein. In der Tat zahlt Ziesar bis heute einen in den 1990er-Jahren aufgenommenen Kredit für die Erschließung ab. Derzeit handelt es sich noch um 1,3 Millionen Euro, die in zwei Jahren mit den Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen komplett abgelöst werden sollen. Der Rest wird dem Haushalt zugeführt. Allerdings muss die Kommune Geld in die Hände nehmen, um zerstörte Lampen, kaputte Gehwege und Fahrbahnen im Gewerbegebiet instand setzen zu lassen.

Die Abwicklung der letzten Grundstücksverkäufe bedeutet eine Zäsur in der Geschichte des 1994 eröffneten Gewerbeparks. Neben der Eröffnung des Fertighausherstellers Libella wollte die EMG als damaliger Investor einen reinen Baugewerbepark auf insgesamt 40 Hektar entwickeln. Das Vorhaben scheiterte, die Hausbaufirma ist Geschichte, die Vermarktung ging nur schleppend voran, der Investor machte pleite. Die Stadt konnte die noch nicht verkauften Flächen auf dem Weg einer Versteigerung erwerben. Die damalige Summe betrug nur einen Bruchteil des heutigen Verkaufswertes, allerdings musste Ziesar den Kredit für die Erschließungskosten tragen.

Letzter Zugang im Gewerbegebiet war 2020 der Baustelleneinrichter IMS aus Niederndodeleben. Große Flächen zwischen einem Lkw-Service-Zentrum, einem Sonnenschutz- und Metallbauer, einer Rettungswache und einer Dieseltankstelle sind immer noch unbebaut. Fernfahrer nutzen das als Industriegebiet ausgewiesene Gelände als Ruheplatz und Abstellfläche. Der Zustand der Infrastruktur ist schon lange kein Aushängeschild mehr. Berühmtes Wahrzeichen ist dagegen die Werbesäule, die schon von weitem von der Autobahn zu sehen ist.

