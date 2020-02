Ziesarer Landstraße: Oberbürgermeister kündigt Veränderungen an der Unglücksstelle an

Brandenburg/H

Nach der Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer von Hanau und „in Solidarität mit allen Angehörigen“ widmete sich Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) an diesem Dienstag in der Stadtverordnetenversammlung einem zweiten ernsten und, wie er sagte, „schmerzlichen Thema“.

Der Rathauschef erinnerte an den tragischen Verkehrsunfall am 20. Februar, bei dem eine 75 Jahre alte Frau aus der Neustadt auf der Ziesarer Straße ums Leben gekommen war. Scheller versicherte, dass „unser aller Gedanken bei den Angehörigen und Hinterbliebenen sind“.

Verwaltung will mehr Sicherheit schaffen

Die Stadtverwaltung gehe zwar nach den derzeitigen Erkenntnissen von einem tragischen Unfall aus, prüfe aber, was sie tun kann, um an dieser Stelle beim Nettomarkt und an der Bushaltestelle für mehr Sicherheit zu sorgen.

Scheller berichtete den Stadtverordneten von seinen Gesprächen mit der städtischen Verkehrsbehörde und den Tiefbauexperten darüber, „ob und wie wir dort einen Fußgängerüberweg errichten können“.

Geprüft werde zudem, wie sinnvoll es wäre, die Haltebucht des Linienbusses so zu verlegen, dass der Bus künftig auf der Straße hält. Damit könnte nach Schellers Worten das sichere Überqueren auch des künftigen Überwegs gewährleistet werden.

Umsetzung „in der nächsten Zeit“

In dem Bewusstsein, nie alle Gefahren des Straßenverkehrs beseitigen zu können, sagte der Oberbürgermeister zu, „dass wir als Stadt die von mir beschriebenen Maßnahmen in der nächsten Zeit umsetzen wollen“.

Zuvor hatte an diesem Dienstag der Bürgerbeirat „Eigene Scholle“ in Höhe des Nettomarktes „endlich einen Fußgänger-Schutzweg“ über die Ziesarer Landstraße gefordert.

Schweigeminute für die Opfer von Hanau

Vor der Gedenkminute wegen der Morde in Hanau hatte Lieselotte Martius ( SPD) im Namen der SVV von einem Zeichen gesprochen, „dass wir als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Brandenburg an der Havel im ganz wörtlichen Sinne gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus aufstehen“.

Von Jürgen Lauterbach