Ziesar

Auf der berühmten Schachbrettblumenwiese am östlichen Rand von Ziesar ist die Natur um zehn Tage zurück. Frostige Nächte und unterkühlte Frühlingstage hemmen in diesem Jahr die Blühfreudigkeit der unter Naturschutz stehenden Pflanzen. Noch trauen sich nur wenige Schachbrettblumen ihre violette Blütenpracht zu entfalten. Dagegen zählen Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins in normalen Jahren bereits um den 20. April herum mehrere tausend blühende Exemplare. „Es war bislang zu kalt. Deshalb werden wir erst in der kommenden Woche die traditionelle Zählaktion durchführen“, sagte Klaus Schwanke der MAZ.

Der Zugang zur Schachbrettblumenwiese über den Steinberger Weg am Rand von Ziesar ist ausgeschildert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Späte Jahre gab es in der Geschichte der Schachbrettblumenwiese immer wieder mal. So wurde 1985 auch erst am 11. Mai gezählt. Dafür kamen die Helfer auf 6500 Blüten – ein Rekordwert. Im vergangenen Jahr blühten am 15. April 1850 Pflanzen. Seit genau 40 Jahren werden in Ziesar die Schachbrettblumen gezählt. Akribisch werden die Ergebnisse dokumentiert und für die Nachwelt festgehalten. Das auffällige Schachbrettmuster findet sich in der Regel auf lilafarbene Blüten wieder. Doch werden jedes Jahr auch weiße Blüten entdeckt. Allerdings im niedrigen zweistelligen Bereich.

So dicht blühen die Schachbrettblumen bereits am zweiten Hölzchen nahe der Autobahn. Quelle: Privat

Mit steigender Sonne und milderen Temperaturen dürfte die Blütenfülle auf der als Naturdenkmal ausgewiesenen Wiese deutlich zunehmen. Hoffnung macht den Vereinsmitgliedern Klaus und Jutta Schwanke ein zweites Vorkommen an der Autobahn. „Dort blühen auf einer viel kleineren aber geschützten Fläche um die 300 Blumen“, berichtet das Ehepaar, das jedes Jahr zusammen mit Christa und Peter Menge sowie Lothar Greinke zu den Blütenzählern gehört.

Die Schachbrettblumenwiese bei Ziesar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die der Stadt Ziesar gehörende Wiese ist für alle Naturliebhaber frei zugänglich. Allerdings sollte man seinen Besuch auf den ausgetretenen Pfad am Rand der Wiese beschränken. Der Zugang erfolgt über die Einfahrt Steinberger Weg beziehungsweise ab dem ehemaligen Bahnhof und ist dann ausgeschildert. Auch in diesem Jahr wird der Kultur- und Heimatverein Ziesar wegen Corona keine geführten Wanderungen anbieten.

Von Frank Bürstenbinder