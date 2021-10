Jeserig

Ihr Elefantenfrühstück mit Tembo war legendär. Jetzt sind die Zirkusleute von Aramannt nach langer Zwangspause wieder auf Tournee. Vom Stammsitz in Medewitz ging es mit dem Zweimastzelt zunächst nach Zerbst, wo das kleine Familienunternehmen eine umjubelte Rückkehr in die Öffentlichkeit feiern konnte. „Die ersten Vorstellungen nach Corona haben uns richtig gut getan. Wir haben Artistenblut und wollen für unser Publikum da sein“, sagte Zirkus-Managerin Heidi Spindler der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manege frei heißt es für die Ziegen, die von Eugenie und Joline Spindler auf ihren Auftritt am Wochenende in Jeserig vorbereitet werden. Quelle: René Gaffron

Für drei Vorstellungen am kommenden Wochenende hat Zirkus Aramannt sein Lager auf dem Festplatz in Jeserig aufgestellt. „Wir sind hier sehr gut von der Verwaltung von Groß Kreutz (Havel) aufgenommen worden. Das ist nicht in allen Kommunen selbstverständlich. Die Unsicherheit wegen Corona ist immer noch zu spüren“, berichtet die Zirkusfrau. Eigentlich wollte das aus zehn Frauen und Männern bestehende Team zunächst in Wusterwitz auftreten. Doch wegen der baubedingten Sperrung der Hauptstraße wäre dem anreisenden Publikum der Weg zum Sattelplatz versperrt gewesen. Doch wie Premnitz bleibt auch Wusterwitz auf der Tournee-Liste.

Streichelzoo in Medewitz

In den vergangenen Monaten hat dem Zirkus ein in Medewitz eingerichteter Streichelzoo über die Runden geholfen. Viele Berufskollegen haben sich mit ähnlichen Alternativen eine Geldquelle offen gehalten. Doch die Schwierigkeiten bleiben. Von den eigentlich drei Zugmaschinen konnte Aramannt nur ein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen. „Die TÜV-Kosten waren uns momentan zu hoch. Wir müssen schon die enorm gestiegenen Dieselpreise stemmen. Die machen uns richtig Sorgen“, berichtet Sohn Joey. Jetzt geht alles erst einmal um das Gastspiel in Jeserig, wo die erste Vorstellung am Freitag um 16 Uhr beginnt.

Elefant in Rente

Elefantendame Tempo ist nicht mehr dabei. Der treue Dickhäuter genießt seine Rente auf einem Elefantenhof im mecklenburgischen Platschow. Dafür zeigt Aramannt in der Manege andalusische Hengste, intelligente Gänse, eine Ziegennummer und Schlangen. Emotional wird es, wenn Tochter Eugenie mit einem Schimmelhengst zur Musik von “Das letzte Einhorn“ die Manege betritt. Natürlich gibt es Artistik und Clownerie wie zu allen Zirkuszeiten. Tochter Joline hat auch in den vergangenen Wochen hart an ihrer neuen Hula-Hoop-Nummer gearbeitet. Bis zu 20 Reifen wird sie in der Manege bewegen.

Viele Jahre war Elefantendame Tembo der Sympathieträger von Zirkus Aramannt. Quelle: MAZ

Die Vorstellungen am Freitag und am Sonnabend beginnen jeweils um 16 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Der Einlass in das beheizte Zirkuszelt erfolgt nach einem Hygienekonzept, Kontaktlisten liegen aus. Nach der kleinen Herbsttournee soll sich für Zirkus Aramannt eine Premiere anschließen. Erstmals wird es in Bad Belzig einen Weihnachtszirkus geben. „Wir geben nicht auf“, versichert Heidi Spindler, die den Familienzirkus schon durch viele Höhen und Tiefen gebracht hat. Der Zirkus Aramannt existiert bereits in vierter Generation und nutzt seit vielen Jahren ein ehemaliges LPG-Gelände in Medewitzerhütten als Winterlager für Technik, Fahrzeuge und Tiere.

Von Frank Bürstenbinder