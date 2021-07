Zirkus Busch bringt Brandenburg zum Hüpfen

Brandenburg/H

Was ist denn vor dem Industriemuseum los? Über Nacht entstand auf dem Vorplatz eine Kranbahn zum Rutschen. Freundlich grüßt ein Kumpel im Blaumann mit seinen Lego-Händen. Ein grüner Drachen lädt zum Klettern ein. Und es gibt Märchenschlösser für alle. So viele originelle Hüpfburgen hat die Havelstadt noch nicht gesehen. Hinter dem Open-Air-Kinderparadies stecken die Macher vom Brandenburger Weihnachtszirkus. Yvette und Alexander Scholl starten wieder durch. Vorerst noch ohne Menschen, Tiere, Sensationen.

Im Blaumann vor dem Industriemuseum. Spiel und Spaß für Kinder verspricht „Amys Hüpfburgenland“. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir könnten als Zirkus Busch wieder Vorstellungen geben. Doch dazu muss man eine Tournee organisieren und vorfinanzieren können. Nach über einem Jahr ohne Einnahmen funktioniert das noch nicht. Aber wir freuen uns riesig, dass wir wieder unter Menschen sind“, erklärt Yvette Scholl den Ausflug der Zirkusleute in die Hüpfburgenbranche. Städte verlangen Kautionen für Stellplätze und Medien. Artisten müssen engagiert und bezahlt werden. Der Fuhrpark muss wieder rollen, Zirkustiere brauchen Futter.

Vor diesem Drachen muss niemand Angst haben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Monatelang haben die Scholls bei Rewe und Kaufland Geldspenden für ihre Lamas, Kamele, Friesenhengste und Border-Collies eingesammelt. „Die Hilfsbereitschaft der Leute war groß. Viele haben uns schon gegrüßt. Doch jetzt wollen wir wieder eigenes Geld für einen Neustart verdienen“, sagte Zirkus-Chef Alexander Scholl der MAZ. Möglich wird das auch durch die Hilfe innerhalb der Familie. Ein Teil von „Amys Hüpfburgenland“ können die Scholls nutzen, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Vor dem Brandenburger Industriemuseum haben die Veranstalter Quartier bezogen, um dort für die nächsten Wochen kleine Havelstädter zum Hüpfen zu bringen. Geöffnet wird der eingezäunte Parcours Sonnabend und Sonntag um 11 Uhr, in der Woche um 14 Uhr. Kinder zahlen für den ganztägigen Aufenthalt acht Euro, Unterbrechungen sind möglich. Sonderöffnungen für Kindereinrichtungen auf Anfrage.

Solche Hüpfburgen hat Brandenburg noch nicht gesehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dankbar sind die Scholls der Stadt Brandenburg, der Mebra und dem Industriemuseum, die die temporären Nachbarn bei ihrem Spektakel unterstützen. „Die Hilfe ist großartig. Wir fühlen uns in Brandenburg gut aufgehoben“, ist sich das Zirkuspaar einig. Damit sich die Eltern entspannen können, während der Nachwuchs eine Hüpfburg nach der anderen ausprobiert, dient das große Vorzelt vom Weihnachtszirkus als Lounge für Essen und Trinken. Das Treiben der Kinder können sich Muttis und Vatis auch von den Campingstühlen aus anschauen, die rund um das Vorzelt aufgestellt wurden. Für die ganz Kleinen gibt es Planschbecken, eine Duschgiraffe und Rutschen mit Wasserstrahl. Badekleidung und ein Handtuch sind also angeraten. Auch an einen Toilettenwagen haben die Veranstalter gedacht.

Auch für die Jüngsten gibt es genügend Auswahl. Quelle: Frank Bürstenbinder

Im Hintergrund wirkt ein bekannter Brandenburger als Unterstützer mit. Eigentlich wollte der einstige Hotelier und Gastronom Frank Mothes einen großen Flohmarkt mit Gaststätten-Inventar zu Gunsten von Zirkus Busch veranstalten. Doch der Termin für das Vorhaben scheiterte an den Corona-Regeln. Jetzt hat Mothes kurzerhand seinen gesponserten Besitz aus Glas, Keramik und Metall zum Hüpfburglager gebracht, wo es von Besuchern für einen schmalen Taler erworben werden kann. Alle Einnahmen kommen dem Zirkus Busch zugute.

Von Frank Bürstenbinder