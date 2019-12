Brandenburg/H

Ein Streit in einer Kneipe in der Brandenburger Neustadt ist am Dienstagabend eskaliert. Ein Gast lieferte sich mit dem Wirt erst ein Wortgefecht, dann flogen die Fäuste. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Der 40 Jahre alte Gast schlug demnach gegen 22.30 Uhr dem Wirt mehrmals ins Gesicht. Der 52-jährige Lokalinhaber ging bei der Attacke zu Boden. Dann trat der Angreifer mehrere Male auf ihn ein. „Der Tatverdächtige verließ daraufhin das Lokal und beschädigte wohl zusätzlich noch das Fahrzeug des Geschädigten“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Ein Zeuge kennt den Tatverdächtigen

Der Lokalinhaber ließ sich nach Polizeiangaben im Krankenhaus ambulant behandeln. Er erstattete eine Anzeige in der Inspektion. Der Grund für den Streit gibt indessen weiter Rätsel auf. Worum es bei der brutalen Auseinandersetzung ging, ist immer noch unklar.

Die Kripo ermittelt jetzt gegen den mutmaßlichen Angreifer wegen Körperverletzung. „Ein Zeuge kannte den Tatverdächtigen und konnte Hinweise zu dessen Identität geben“, erklärt Oliver Bergholz.

Von hms