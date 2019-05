Brandenburg/H

Dieser Familienstreit endet schmerzhaft: Ein 29 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag in der Johanniskirchgasse in Brandenburg an der Havel ausgetickt. Bei einem Gespräch geriet er mit seinen zwei 18 und 22 Jahre alten Neffen aneinander. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 16.20 Uhr.

Die drei Verwandten hatten sich offenbar zufällig getroffen und unterhielten sich miteinander. Aus dem Gespräch wurde dann allerdings schnell eine lautstarke Auseinandersetzung. Schließlich wurde es handgreiflich.

Der Onkel will den einen Neffen schlagen

Der Onkel versuchte, den 22-Jährigen zu schlagen. „Als der 18-Jährige dazwischen ging, zog der Onkel ein Reizgas und setzte es gegen die beiden Jüngeren ein“, berichtete ein Polizeisprecher. Danach sei der Angreifer vom Tatort geflüchtet. Die beiden Opfer verzichteten laut Polizei auf eine Behandlung im Rettungswagen.

Die Beamten nahmen eine Anzeige gegen den 29 Jahre alten Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Völlig unklar ist der Grund der plötzlichen Auseinandersetzung. Die Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt jetzt gegen den Mann.

Von hms