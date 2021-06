Im Streit um die Beigeordneten-Nominierungen in Brandenburg an der Havel droht die SPD mit dem Bruch des Bündnisses und setzt ein Ultimatum: Bis Montag muss OB Scheller schriftlich vorlegen, dass der CDU-Kandidat über die nötige Eignung verfügt. Wie die Lage so eskalieren konnte: eine Analyse.