Brandenburg/H

Wenn Donnerstag der Aufsichtsrat des Brandenburger Theaters (BT) fern aller Ladungsfristen eilig zusammenkommt, wird es vordergründig darum gehen, OB Steffen Scheller zum neuen Aufsichtsratschef zu wählen und über das weitere Vorgehen im Fall von Frank Jesko-Idler zu beraten. Der frühere Chef-Disponent hatte auch vor dem Bundes-Schiedsgericht erfolgreich gegen seine Kündigung geklagt.

Im Hintergrund aber muss Scheller sofort beginnen, den Konflikt zu befrieden, der offen zwischen der Geschäftsführerin Christine Flieger und ihrem Berater Steffan Drottleff auf der einen und dem Künstlerischen Leiter Frank Widmaier auf der anderen Seite entbrannt ist und der das Theater zu erfassen droht.

Grauzone von Fahrlässigkeit

Eskaliert ist der Streit kurz vor der Absage des Musicals „Jesus Christ Superstar“. Flieger hatte in einer breit gestreuten Mail ihrem künstlerischen Leiter vorgeworfen, das für Juni geplante Musical schlecht vorbereitet zu haben. Es sei, so Flieger „nicht im angegebenen Zeitfenster (...) zu schaffen, ohne in die Grauzone von Fahrlässigkeit, mangelnder Sorgfaltspflicht und möglicher Körperverletzung (...) zu gelangen“.

Diese Vorwürfe hat Widmaier in einem Scheiben an den Aufsichtsrat zurückgewiesen und versucht, die in Fragen gefassten Vorwürfe Fliegers zu widerlegen. Der Tenor: Er versuche seit Monaten einen Weg zu finden, um spielbereit zu sein. Natürlich sei es einfacher „und für alle planungssicher, bereits jetzt die Spielzeit für beendet zu erklären. Das ist aber nicht mein Ansinnen, nicht meine Überzeugung.“ In der Tat konnte Widmaier viele der provokant gestellten Fragen umfassend beantworten.

„Keinerlei Vertrauen in meine Arbeit“

Fliegers Mail sei kein Angebot zur Hilfe und Unterstützung, glaubt Widmaier. Das, was ihre Mail deutlich mache, „ist nicht die Unterstützung durch die Geschäftsführerin, sondern die Kontrolle. Der direkte Weg zu mir wird nicht gesucht. Es gibt keinerlei Vertrauen in meine Arbeit und die der Kollegen.“ Das „ist ein deutliches Zeichen von Übergriffigkeit.“

Christine Flieger nimmt Widmaier Kritik gelassen. Sie schreibt: „Ich denke, hier liegt ein großes Missverständnis vor.“ Vertrauensvolle Zusammenarbeit und transparente Information hätten „aus meiner Sicht nichts mit Kontrolle zu tun.“ Aber es gäbe „keinen Grund, die Kontrollfunktion der Geschäftsführung zu stigmatisieren.“ Überdies hätten ihr die jetzt von Widmaier gegebenen Informationen zuvor nicht vorgelegen: „Die Angelegenheit sollte nun erledigt sein.“

Alles nur ein Missverständnis?

Christine Flieger irrt. Der Betriebsrat des BT ist im Alarmmodus. Dort glaubt man: Flieger spiele „das Spiel – es bleibt immer etwas hängen. Erst jemanden mit Dreck beschmeißen, dann seine Entgegnung einstecken und hinterher auf Friede, Freude, Eierkuchen – Missverständnis – machen“, heißt es in einem Schreiben des Betriebsrates.

Wie es in der Stadtverwaltung heißt, hat es in der Vorwoche vor dem Abschied des Kulturbeigeordneten Wolfgang Erlebach noch ein internes Gespräch mit dem Betriebsrat gegeben, bei dem offen über die massiven Konflikte unter den Führungskräften geredet wurde. Im Betriebsrat hält man mehrheitlich Christine Flieger für das „Problem Nummer 1“. Gleichwohl sei auch die Zusammenarbeit mit Widmaier nicht konfliktfrei. Er habe die Chefdirigenten brüskiert und sich immer wieder auf Fliegers Seite geschlagen.

Bundesweite Ausschreibung

Offensichtlich geht auch die Stadt als Gesellschafter nicht davon aus, dass Widmaier künftig das Theater als Intendant führt. Den Versuch, ihm die Stelle eines künftigen Spielleiters für Schauspiel und als Dramaturg nahe zu legen, soll Widmaier ausgeschlagen haben. Offen sorgt sich der Betriebsrat, der Leiter des Jugendtheaters Steffan Drottleff solle von Flieger als Intendant lanciert werden.

Aus dem Kreis der leitenden BT-Mitarbeiter gab es zuletzt die Klage, Drottleff rede anmaßend in Leitungssitzungen und Meetings über und mit Kollegen, ohne dass Flieger eingreife. Bei allen wichtigen Treffen im Haus sei er inzwischen auf Wunsch Fliegers dabei. Die Sorge des Betriebsrates scheint aber unbegründet. Die Berater der Metrum, die derzeit an einer neuen Struktur für das BT arbeiten, haben dem Vernehmen nach ein klares Intendanten-Profil eines Musikexperten erarbeitet, dem Drottleff als Schauspieler mitnichten entsprechen soll. Überdies solle die Intendanten-Stelle bundesweit ausgeschrieben werden.

Von Benno Rougk