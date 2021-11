Brandenburg/H

Der orthopädische Schuh hat es nicht leicht. Sein Image ist nicht gerade das beste: klobig, teuer und modisch mindestens fragwürdig. Nur wer große Beschwerden hat, lässt sich auf orthopädische Schuhwerk ein. Was aber steckt dahinter? Wem nützt es und wie entsteht es überhaupt?

Der orthopädische Schuhmacher Marco Menzel bekommt das schlechte Image an der eigenen Werkstatt zu spüren. Er leitet seit 2004 das Familienunternehmen, das sein Vater Klaus Menzel vor fast 60 Jahren 1963 gründete. Der hatte bereits von seinem Vater das Handwerk erlernt.

Marco Menzel und sein Bruder Uwe Menzel bei der Arbeit: sie bauen in ihrer Werkstatt orthopädische Schuhe. Quelle: Judith von Plato

Meister Menzel, sein Geselle Bruder Uwe und seine Frau Doreen stellen gemeinsam die medizinischen Schuhe her, die sie individuell auf die unterschiedlichsten Füße anpassen – und das alles mit der Hand. Nur den sogenannten Schaft, die Oberseite des Schuhs bestellen sie, weil die Nachfrage nach einheitlichen, sportlichen Modellen wächst.

Orthopädische Schuhe handgemacht in Brandenburg an der Havel

„Die Menschen werden immer eitler. Die meisten entscheiden sich für sportliche Schuhe oder für Einlagen. Sie wollen nicht, dass irgendeine Veränderung äußerlich sichtbar wird.“ Marco Menzel lacht. Auch er trägt orthopädische Einlagen.

„Von der Schuhmacherei alleine könnten wir nicht überleben. Schuheinlagen, Schuhtuning und der Verkauf von Gesundheitsschuhen – das will die Kundschaft immer mehr.“ Unter Schuhtuning versteht der Experte, herkömmliche Schuhe aus der Massenproduktion auf die Bedürfnisse eines Fußes anzupassen.

Kurzinfo: Orthopädische Schuhe Was sind orthopädische Schuhe? Orthopädische Schuhe sind medizinische Schuhe, die individuell auf die unterschiedlichsten Füße angepasst werden. Wann helfen sie? Bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Rheuma oder Arthrose. Nach Operationen der Füße oder der Hüfte. Denn auch Hüftbeschwerden können mit den Füßen zusammenhängen oder mit unterschiedlich langen Beinen, die mit orthopädischen Schuhen behandelt werden. Bei Verwachsungen oder Verformungen des Fußes. Bei Fußfehlstellungen wie Knick-Senk-Füßen, Platt- oder Spreizfüßen. Bei Gelenk- und Knochenbeschwerden jeglicher Art. Bei Instabilität sorgen sie für mehr Halt. Wie teuer sind sie? Straßenschuhe kosten rund 1400 Euro. Wer ein Rezept hat und die Bewilligung der Krankenkasse bekommt, zahlt 75 Euro plus 10 Euro Hilfsmittelpauschale für diejenigen, die nicht davon befreit sind. Hausschuhe sind in der Herstellung ein paar Hundert Euro günstiger. Der Eigenanteil liegt ohne die Pauschale bei 40 Euro. Um die Bewilligung kümmert sich Marco Menzel selbst. Wer darf sie herstellen? Menschen mit einem Meister oder einer Lehre in Orthopädieschuhtechnik. In der Brandenburger Innung für Orthopädieschuhtechnik sind 37 Betriebe gemeldet.

Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten auch viel in der orthopädischen Schuhmacherei getan. Die Branche reagiert mit neuen Modellen und mehr Veränderungen im Schuh Innenraum. Statt zum Beispiel die Sohlen zu verändern, werden die Einlagen angepasst.

Den sogenannten Schaft, das Kleid des Schuhs, baut Menzel um das individuelle 3D-Modell eines Fußes (siehe Hintergrund) herum. Quelle: Judith von Plato

Mehrere hundert Schuhe bauen die Menzels im Jahr. Zu wenig findet der 51-Jährige. Das Geschäft in Brandenburg an der Havel müsste eigentlich boomen: Der Altersdurchschnitt der Stadt steigt und so auch der potenzielle Kreis der Kundschaft. Denn gerade ältere Menschen brauchen und wollen gesunde Fußbekleidung. Doch eine Konkurrenz der Menzels sind die größeren Sanitätshäuser, die sich in den letzten Jahren in der Stadt vermehrt haben.

Orthopädische Schuhmacherei und Sanitätshäuser

Marco Menzel sieht einen Vorteil in den kleinen Handwerksbetrieben: „Bei uns gibt es individuelle Beratung und Begleitung von Fachpersonal. Wir kennen jeden einzelnen unserer Kunden und seine Füße und bewahren alles auf. Sie können zur Anpassung zu uns kommen und wir können dann das Problem direkt beheben.“ Das könnten Sanitätshäuser häufig nicht leisten. Sie verschicken üblicherweise die Schuhe oder Einlagen an externe Schuhmachereien.

West- und Ostmaschinen hat Marco Menzel in seiner Werkstatt. Quelle: Judith von Plato

Gesundes Gehen allerdings ist ein teures Vergnügen: mehrere Tage Arbeit, zahlreiche Lagen Material, alles in allem rund 1400 Euro stecken in einem Paar Straßenschuhe. Orthopädische Hausschuhe sind da – ein paar hundert Euro günstiger – geradezu ein Schnäppchen. Damit die Krankenkasse die medizinischen Schuhe übernimmt, ist ein Rezept notwendig. Übernimmt die Krankenkasse liegt der Eigenanteil bei durchschnittlich 86 Euro inklusive Hilfsmittelpauschale.

Wer in die Neuendorfer Straße zum Laden und der Werkstatt der Menzels kommt, muss sich als erstes barfuß auf einen Scanner stellen. Was wie ein lustiger Bürostreich klingt, ist die Basis zum Herstellen des individuellen Schuhs. Mithilfe des Scans und der Abmessung des Fußes baut Marco Menzel dann ein 3D-Modell des Fußes aus Holz und Kork nach. Dieses wird zum Ausgangspunkt des Schuhs. Rund 700 von diesen Holzfüßen hängen in den Hinterräumen der Werkstatt.

700 individuelle 3D-Modelle von Füßen hängen im Hinterraum bei den Menzels. Quelle: Judith von Plato

Wenn das 3D-Modell und damit die Bildhauerei fertig ist, fängt der eigentliche Schuhbau an: um das Modell herum entsteht der neue Fußbekleidung. Die Sohle aus unterschiedlichen Gummimaterialien, die Bettung also das Innenleben, der Schaft, das was wir von oben von dem Schuh sehen – all das wird nach den Wünschen sowie Diagnosen seiner Kundinnen und Kunden angepasst.

Der häufig lederne Schaft muss mit dem unteren Teil des Schuhs verbunden oder in der Sprache des Orthopädietechnikers „verzwickt“ werden. Für den Halt des Fußes sorgt die Hinterkappe, die geklebt wird und eine Nacht lang trocknet. Erst am nächsten Tag kann weitergezwickt werden.

In dem Untersuchungsraum werden die Füße gescannt und vermessen, damit Menzel den Fuß aus Holz nachbauen kann. Quelle: Judith von Plato

Was die Bewilligung der Krankenkasse angeht, hat Menzel eine gute und eine schlechte Nachricht: Damit die Krankenkassen die Schuhe bewilligen, ist manchmal eine gewisse Hartnäckigkeit gefragt. Das ärgert Marco Menzel, da orthopädische Schuhe quasi prophylaktisch auch schon bei kleineren Leiden sinnvoll sind. Die gute Nachricht ist aber: um die Bewilligung kümmert sich Marco Menzel für seine Kundschaft. Mit der Bewilligung übernimmt die Krankenkasse dann alle zwei Jahre die Kosten für ein Paar Straßenschuhe und alle vier Jahre für Pantoffeln.

Marco Menzel ist der Stolz auf sein Handwerk anzumerken. Das schlechte Image kann er nicht begreifen. Immerhin, wie seine Innung betont, sind die Füße, die uns durch das ganze Leben tragen. „Was sie alles leisten, wird uns erst bewusst, wenn sie nicht mehr funktionieren.“ Und dagegen kann man ja glücklicherweise etwas tun, weiß der Schuhmacher.

Von Judith von Plato