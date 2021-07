Brandenburg/H

Endlich 18! Den Geburtstag eines Freundes feierten etliche junge Leute in Brandenburg an der Havel in der Nacht zum Mittwoch wohl viel zu laut. Das jedenfalls fanden Nachbarn, die nicht in den Schlaf finden konnten und genervt die Polizei anriefen. Die Feier in der Packhofstraße fand offenbar unter freiem Himmel statt und sorgte so für Stress im Viertel.

Polizei greift ein

Die Polizei schritt dann gegen 0.40 Uhr ein und ermahnte die Feiernden zur Ruhe, wie es im Bericht aus der Inspektion heißt. Daraufhin verlegten die jungen Leute die Party in eine Wohnung und feierten dort weiter. Man wird ja schließlich nur einmal 18. Ob es danach noch mal laut wurde, ist nicht bekannt. Offenbar konnte der Anrufer dann einschlafen.

Von MAZonline