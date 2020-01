Preisexplosion: Schulessen plötzlich 36 Prozent teurer

Brandenburg/H

Seit Anfang 2020 wird das Essen in Brandenburgs Schulen von anderen Köchen zubereitet. Denn die Stadtverwaltung schreibt alle drei Jahre die Gemeinschaftsverpflegung neu aus.So hat das Unternehmen „Top Catering“, das bisher für das Essen zuständig war, nach zehn Jahren den Auftrag verloren. Der neue Anbieter, RWS Cateringservice, stellte die Abnehmer in den ersten zwei Wochen nicht zufrieden.

Viel zu teuer, heißt es aus der Oberschule Nord. Peter König, Vater eines Siebtklässlers, kritisiert: „Der neue Essenspreis für die Oberstufe in Brandenburg an der Havel liegt seit diesem Jahr bei 5,03 Euro“. Beim alten Essensanbieter seien es 3,69 Euro gewesen.

Neben dem höheren Preis wird auch die kleine Portionsgröße beanstandet. Selbst im Kollegium sind die Teilnehmer daher rückläufig. Statt bisher rund 30 Essern unter Schülern und Lehrern, meldet sich seit dem Catererwechsel nur noch maximal ein Dutzend zum Mittag an, heißt es aus dem Schulsekretariat in Nord.

Kritik hat die Stadtverwaltung erreicht

Die Leipziger Firma RWS Cateringservice hat die Ausschreibung der Stadt für acht städtische Grundschulen, zwei Förderschulen und vier Oberschulen gewonnen. In anderen Schulen, die neben der in Nord vom Unternehmen beliefert werden, sind die Beteiligten noch zurückhaltend mit ihrer Kritik.

„Der Anteil der Esser ist hier schon immer verschwindend gering gewesen“, sagt Marina Eckhard, Leiterin der Nicolaischule. Sie könne daher nichts zum Thema beitragen. Es sei noch alles neu und müsse sich erst finden, wird der Anbieterwechsel in der Berufsorientierten Schule Kirchmöser kommentiert. Bisher habe die Schulleitung jedoch noch nichts Schlechtes gehört.

Negative Erfahrungen lässt dagegen die Antwort der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule vermuten. Sie haben bereits Rückmeldung an die Stadtverwaltung gegeben und möchten sich nicht gesondert dazu äußern, sagt Schulleiter Christian Dasbach als einziges auf Nachfrage.

„Ja, es gab mündliche und schriftliche Anfragen, die mit den Eltern erläutert beziehungsweise beantwortet wurden“, kommentiert Viola Cohnen, Fachbereichsleitung Organisation, Personal, Schule und Sport, die Beschwerden. Sonst hält sie sich weitgehend bedeckt. Vor allem, was die Kriterien angeht, die in der Ausschreibung formuliert wurden.

Kriterien an Essensanbieter werden nicht veröffentlicht

Vorab seien die Anforderungen an den Essensanbieter mit Eltern und Lehrern besprochen und in Form eines Leistungsverzeichnisses festgehalten worden. Das allerdings könne die Stadt nicht zur Verfügung stellen. „Es handelt sich hierbei um eine Vergabe, die an rechtliche Regelungen gebunden ist, dazu gehört unter anderem auch, dass an unbeteiligte Dritte keine Unterlagen gegeben werden dürfen“, sagt Cohnen dazu. „Dies betrifft im Übrigen auch die Beschlüsse der Schulkonferenzen.“

Den Zuschlag hat RWS Catering bekommen, weil es die vorgegebenen Kriterien erfülle und das wirtschaftlichste Ergebnis abgegeben habe, begründet Cohnen. Der neue Preis des Mittagessens, gibt die Fachbereichsleiterin zu, war dabei schon bekannt. Woher die Preisgestaltung rührt, dazu erteilt sie keine Auskünfte. Auch die Antwort auf die Frage, welcher Essenspreis für Schüler als zumutbar angesehen wird, lässt sie offen.

Die ersten Beschwerden sind anscheinend schon beim Caterer angekommen. „Wir haben in den letzten 14 Tagen viele Anregungen und Wünsche erhalten, die wir bemüht sind, umzusetzen“, heißt es in einer Stellungnahme. RWS-Bereichsleiter Jan Görß will sich nach den ersten beiden Wochen nicht äußern. Nach so kurzer Zeit gäbe es mit der Stadt als Vertragspartner noch Dinge zu klären, sagt er, und bittet um etwas mehr Zeit für ein offizielles Feedback.

Von Antje Preuschoff