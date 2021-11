Zu viele Corona-Fälle: Die Grundschule in Ziesar bleibt vorerst zu

Ziesar

165 Kinder dürfen nicht in die Grundschule am Thomas-Müntzer-Schulzentrum in Ziesar, da die Einrichtung wegen steigender Corona-Zahlen bis Donnerstag zu bleibt.

Rasanter Anstieg der Corona-Infektionen

Weil das so ist, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein Betretungsverbot angeordnet. Die vierte Welle trifft Kinder und Jugendliche besonders hart, die Fallzahlen steigen seit Woche, im Landkreis liegt der Inzidenzwert schon bei 477,6, bei den Fünf-bis 14-Jährigen sogar bei 1661,28.

Schulleiterin Katharina Vogt hofft auf tägliche Corona-Tests. Quelle: Marion von Imhoff

„Wir leben jetzt seit März 2020 in der Pandemie, aber so etwas wie jetzt haben wir noch nicht erlebt. Die Infektionszahlen sind in den letzten zwei Wochen rasant angestiegen, besonders in der fünften Klasse. In Ziesar ist die Lage schlimm, der Standort in Görzke ist aber nicht betroffen “, sagt Schulleiterin Katharina Vogt. Weil noch Ergebnisse von PCR-Tests ausstehen, kann sie keine genauen Zahlen nennen.

Gesundheitsamt ist überlastet

Eigentlich wollte das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein mobiles Test-Team nach Ziesar senden, doch die Mitarbeiter sind schon woanders, die personelle Lage ist angespannt. Eltern und Kinder müssen jetzt selbst schauen, wo sie sich testen lassen.

„Die Situation ist schon hart und das macht die Lage natürlich noch schwieriger. Das Gesundheitsamt hat keine Kapazitäten mehr und ist überlastet, jetzt wird die Verantwortung leider weiter gegeben“, sagt Katharina Vogt. Sie macht klar, dass die Schule nur das Ergebnis einer anerkannten Teststelle akzeptiert, ein Antigen-Test von zu Hause reicht nicht aus.

Kaum noch Teststellen

Doch wo können sich die Erst- bis Sechstklässler rund um Ziesar testen lassen? Weil viele Teststellen in den letzten Wochen bereits geschlossen wurden, bleiben nur wenige Optionen. Dazu gehören die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig und die mobile Teststation am städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel. Das Land Brandenburg hat jetzt eine Teststellen-Übersicht aktualisiert.

In die Grundschule nach Ziesar dürfen ab Donnerstag nur Kinder mit negativem Test, die anderen müssen zu Hause bleiben. „Wir wollen das Infektionsgeschehen reduzieren, die Gesundheit geht vor“, sagt Vogt dazu. Für den Unterricht in der Oberschule gibt sie Entwarnung, er findet weiter statt.

Lob für Maskenpflicht

Auch bei den Lehrern gibt es Corona-Fälle, obwohl 80 Prozent der Pädagogen vollständig geimpft sind. Katharina Vogt betont, dass der Unterricht nicht ausfällt und die Erst- bis Sechstklässler Aufgaben per Schul-Cloud und Mail erhalten haben.

Sie ist froh, dass an den Brandenburger Schulen wieder härtere Corona-Regeln gelten und lobt die erneute Maskenpflicht an Grundschulen. „Die Mund-Nasen-Bedeckung ist zum Schutz aller sinnvoll“, kommentiert Vogt.

Hoffnung auf tägliche Tests

Schulsozialarbeiterin Anna Brandl hat sich boostern lassen. Quelle: André Großmann

Schulsozialarbeiterin Anna Brandl bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass es in der Grundschule Ziesar deutlich ruhiger ist als sonst. Sie hat sich vor kurzem ihre Booster-Impfung abgeholt. „Ich möchte jede Infektion in meinem Umfeld vermeiden, so gut es geht“, sagt die 37-Jährige.

Schulleiterin Katharina Vogt sieht den Ernst der Corona-Lage und hat noch einen Wunsch für die Zukunft. „Ich hoffe, dass tägliche Tests möglich sind, für alle, die in der Schule arbeiten. Diese sollten auch für Geimpfte und Genesene gelten, das würde uns mehr Sicherheit geben“, sagt sie der MAZ.

Mit ihrer Forderung steht sie nicht allein da, auch für den Landeselternsprecher und stellvertretenden Zieseraner Bürgermeister René Mertens sind drei Tests pro Woche zu wenig.

Katharina Vogt wünscht sich, dass die Schulen so lange wie möglich den Päsenzunterricht ermöglichen. „Es wird auf jeden Fall ein harter Winter, keiner weiß, was passieren wird. Wir können nur das Beste hoffen“, sagt sie.

Von André Großmann