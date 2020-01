Zu viele Radfahrer-Unfälle im Kreisverkehr Massowburg

Brandenburg/H

Der Kreisverkehr Brielower Straße/ Massowburg/Brielower Landstraße hat es in sich. Vor allem für Radfahrer. Zwar nicht ständig, aber doch immer mal wieder verunglücken an dieser Stelle Radler.

Die Straßenverkehrsbehörde in Brandenburg/Havel und die Polizei bewerten den Kreisverkehr als Unfallschwerpunkt im Stadtgebiet. Sie wollen erneut versuchen, die Unfallgefahr durch Veränderungen zu senken.

Gebaut zur Junioren-Ruder-WM

Die Stadt Brandenburg hatte den Kreisverkehr zur Ruder-Juniorenweltmeisterschaft im Jahr 2005 für knapp 650 000 Euro errichtet. Er hat einen Durchmesser von knapp dreißig Metern und ist mit einem separaten Fuß- und Radweg ausgestattet. Der Radverkehr in Richtung Hohenstücken, Beetzsee Center und Brielow ist rege.

Unfälle an der nördlichen Abfahrt

In jüngerer Vergangenheit wurden in jedem Jahr mehrere Radfahrer im Kreisverkehr an einer der drei Einmündungen von Autos erfasst. Zumeist an der nördlichen Ausfahrt in Richtung Brielower Landstraße und Beetzsee Center, wie der für die Straßenverkehrsbehörde zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) berichtet.

Die Radler „fahren neben dem Fahrzeugverkehr her und werden offensichtlich schlecht wahrgenommen“, diagnostizieren die amtlichen Verkehrsbeobachter der Stadt.

Die Hauptfahrtrichtungen verlaufen von Süden nach Norden und umgekehrt. Beim Einfahren in den Kreis schwimmen zu viele Autofahrer mit im Hauptstrom und sind nicht aufmerksam genug, vor allem wenn Radfahrer die nördliche Ausfahrt queren um auf den Zweirichtungsradweg zu kommen.

Schon früher Unfallschwerpunkt

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Straßenverkehrsbehörde in dem besagten Kreisverkehr fünf Verkehrsunfälle, bei denen allesamt Verletzte zu beklagen waren. In den Jahren zuvor war es nicht viel besser.

2016 kamen bei vier Kreisverkehr-Unfällen drei Menschen zu Schaden. Im Jahr darauf waren es sogar zehn Unfälle mit vier Verletzten. Zwei Menschen kamen im Jahr 2018 zu Schaden, als es dreimal schepperte.

Der besagte Kreisverkehr Massowburg galt bereits früher einmal als Unfallschwerpunkt. Um ihn sicherer zu machen, ließen die Verkehrsexperten der Stadt die Radfahrerfurten rot markieren. Doch das hat offenbar keine wirkliche Abhilfe geschaffen.

Umbau wird geprüft

Aus diesem Grund will die Stadtverwaltung den Umbau des Kreisverkehrs prüfen lassen. Im Ergebnis könnten die Radwege Teil der Fahrbahn werden, die Radfahrer also wie der Kraftverkehr auf der Fahrbahn geführt werden und nicht mehr nebenher.

Nach Angaben des Beigeordneten Michael Brandt soll in diesem Jahr ein sogenanntes Sicherheitsaudit dazu beauftragt werden. In einem solchen Prüfverfahren wird eine Straßenplanung ausschließlich unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit bewertet.

Von Jürgen Lauterbach