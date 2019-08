Kirchmöser

Nun sind sie vorbei, die Sommerferien, und der Schulalltag zieht wieder ein in die Brandenburger Schulen. Besonders für die Erstklässler begann am Montag ein neuer Lebensabschnitt, aber nicht nur für sie. An der Magnus-Hoffmann-Grundschule im Brandenburger Ortsteil Kirchmöser gab es auch für eine neue Lehrerin eine symbolische Zuckertüte.

Sabine Liepe ist mit Schuljahresbeginn in dem „schönen Stadtteil am Wasser und in toller Idylle“, wie sie selbst schwärmt, die neue Schulleiterin. „Ich kannte diese Schule überhaupt nicht. Als ich das Umfeld hier gesehen habe, dachte ich sofort, das könnte deine Schule werden“, sagt sie.

Klassenlehrerin in Ziesar

Die 39-jährige Lehrerin war nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss Klassenlehrerin an der Grundschule Ziesar und wohnt auch noch in der kleinen Stadt an der Landesgrenze. Sie ist im nahen Genthin aufgewachsen und hat in Potsdam studiert. Mit ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls Lehrer ist, hat sie eine Tochter (15 Jahre) und einen Sohn (10).

„Ich wollte Schulleiterin werden, weil ich etwas bewegen möchte im Interesse der Kinder und ihrer Bildung. Ich habe gemerkt, dass man an entscheidender Stelle sein muss, um dafür die Fäden in der Hand haben zu können,“ erklärt Sabine Liepe.

Als Klassenlehrerin konnte sie schon über viele Jahre Erfahrungen sammeln, aber eben nicht Entscheidungen treffen. Da ihr aber eine gute Entwicklung der Kinder schon mit Beginn der Schulzeit sehr am Herzen liegt, bewarb sie sich als Schulleiterin und legte die dafür erforderlichen Prüfungen ab.

Mit offenen Armen empfangen

Knapp eine Woche vor Schulbeginn war dann ihr erster Arbeitstag als frisch gebackene Schulleiterin. „Ich hatte natürlich schon seit längerem Gelegenheit, mich hier an der Schule umzusehen und muss auch sagen, dass ich sofort mit offenen Armen empfangen wurde“, berichtet Sabine Liepe.

„Besondere Unterstützung habe ich in der Vorbereitung von meiner Stellvertreterin, unserer Sekretärin und dem Hausmeister erhalten. Das und die gute Atmosphäre untereinander haben mir die ersten Schritte sehr erleichtert,“ sagt die neue Schulleiterin. Sie muss jetzt ein 16-köpfiges Kollegium führen.

Geschichte vom Ernst des Lebens

Ihre erste Feuerprobe musste Sabine Liepe allerdings bereits am Samstag bestehen. Zur Einschulung begrüßte sie mit ihren Kollegen 53 Mädchen und Jungen aus Kirchmöser und Plaue als Erstklässler. Eine kurze Rede hatte sie dafür vorbereitet und eine Geschichte vom „Ernst des Lebens“ mit dabei. „Ein bisschen Lampenfieber hatte ich schon, aber ich war gut vorbereitet und die Kollegen waren eine tolle Stütze und Hilfe,“ lächelt sie am Mittag, als die beiden Feststunden vorbei waren. Am Montag ging dann auch für Sabine Liepe ein neuer Lebensabschnitt los, genau, wie für ihre 53 Erstklässler.

Von Rüdiger Böhme