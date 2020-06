Zufallsfund mit Happy End: Flaschenpost nach 14 Jahren entdeckt

Roskow

Der Flaschenpostfund an der Havel ist eine zu Herzen gehende Geschichte. Denn hier passt alles zusammen. Der Finder, der einiges daran setzte, die Absender zu suchen, die in diesem Fall positive Energie der sozialen Netzwerke und die Verfasserinnen, die der Fund wahnsinnig glücklich macht. Die „Sächsische“ berichtete bereits über die Entdeckung des Brandenburgers Sven Förster und die unglaubliche Reaktion, die sie auslöste.

Zufällig beim Müllsammeln entdeckt

Sven Förster war am 29. Mai nahe Roskow zum Angeln unterwegs. Mit Freunden hatte der Havelstädter sich ein schönes Plätzchen im Schilf gesucht. „Wir haben da mit dem Boot angelegt. Da wäre sonst nie einer hingekommen“, berichtet er. Vorab wollten die Männer nur ein wenig Müll aufsammeln, wie sie es immer tun. „Da lag die Flasche im Schlamm“, schildert Sven Förster.

„Manch einer achtet da vielleicht nicht drauf“, ist der Brandenburger überzeugt. Er aber zog den karierten Zettel aus seiner gläsernen Verpackung und war mächtig erstaunt. Denn: „Der ist 14 Jahre alt“, stellte er beim Lesen fest.

Am 10. September 2006 schrieben die beiden Schwestern Charleen, 11 Jahre, und Jessica Wörz, neun Jahre alt, aus Droben bei Bautzen diesen Brief, als sie im Urlaub bei ihren Großeltern in Ketzin waren. „Wir sind dort immer mit dem Boot unterwegs gewesen“, erzählt Charleen Wörz über ihre Kindheit.

Flaschenpost über Bord in die Havel zu werfen, gehörte zu diesen Touren wie selbstverständlich dazu. Eine kam bereits nach einer Woche zurück, die besagte Nachricht vom 10. September 2006 blieb allerdings wie etliche andere verschollen. Obwohl sie es in den 14 Jahren noch nicht einmal weit geschafft hat. Rund zehn Kilometer legte die Flasche zurück, bis sie im Schlamm stecken blieb.

Schwestern zunächst nicht auffindbar

Nun hätte die Geschichte mit der Entdeckung der Buddel auch zu Ende sein können. Aber Sven Förster war es wichtig, den Absender ausfindig zu machen. „Wir würden uns freuen, wenn der Finder dieser Flaschenpost sich bei uns meldet. Bis bald“, stand im Brief geschrieben.

„Ich bin selbst Vater. Wir haben mit unserem Kind ebenfalls Flaschenpost verschickt, wenn wir an der Ostsee waren“, erzählt Sven Förster. „Da kam aber nie was zurück. Umso schöner, wenn etwas gefunden wird“, sagt er über seine Motivation.

Sven Förster wählte daher zunächst die auf dem Brief angegebene Rufnummer in Sachsen. Doch die Wörz-Schwestern waren dort nicht bekannt. Kein Wunder, denn sie sind einige Jahre nach dem Absetzen der Flaschenpost von Droben nach Ketzin gezogen.

Charleen Wörz : „Ich habe eine Gänsehaut“

Also postete der Brandenburger den Fund bei Facebook. Der Beitrag verbreitete sich rasend schnell, wurde über 2000 Mal geteilt – unter anderem in einer lokalen Bautzener Gruppe. „Mein Schwager hat das in der Gruppe gesehen und mir einen Screenshot geschickt“, erzählt Charleen Wörz über die phänomenale Reise des Posts.

Sie schrieb Sven Förster an. Das war am Morgen nach dem Facebook-Post. „Dass das so schnell geht, ist beeindruckend“, meint der Finder nun. Und auch bei Charleen Wörz ist die Freude gigantisch. „Das war Wahnsinn. Ich habe immer noch eine richtige Gänsehaut, dass die Flasche gefunden wurde und er es geschafft hat, uns ausfindig zu machen“, sagt die heute 24-Jährige.

„Ich lag gerade im Krankenhaus. Mein Baby war einen Tag alt. Erst das Baby und dann die Flaschenpost, das war toll“, schildert sie hörbar gerührt. Am Freitagnachmittag konnte sie nun den 14 Jahre alten Brief in den Händen halten. Sven Förster hat ihn ihr geschickt.

Von Antje Preuschoff