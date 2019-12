Brandenburg/H

Was denken Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel über die Lebensqualität und die Kultur in der Stadt? Das zu untersuchen ist das Ziel der ersten Bürgerbefragung der Stadt Brandenburg/Havel.

Die ersten Ergebnisse der Bürgerbefragung 2019 zeigen nach Informationen der Verwaltung deutlich, dass die Bürger mit der Gesamtentwicklung ihrer Stadt überwiegend zufrieden sind.

530 Bögen mit der Frage, „wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Stadt Brandenburg an der Havel?“, wurden ausgewertet.

Mehr als ein Viertel äußert sich gespalten

Demnach äußerten sich 357 Befragte zufrieden oder sehr zufrieden und 25 unzufrieden oder sehr unzufrieden. 148 kreuzten an: „Teils/teils“.

Noch bis Silvester 2019 können die Bürger, die einen Fragebogen per Post erhalten, an der Befragung teilnehmen. Weitere Ergebnisse der repräsentativen Befragung werden im ersten Quartal 2020 vorgestellt.

Von MAZ