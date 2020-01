Brandenburg/H

Eine 26-Jahre alte Frau war am Montagmorgen in Brandenburg an der Havel mit einem Auto unterwegs, an dem entwertete Kennzeichen angeschraubt waren. Polizisten entdeckten den Wagen in der Pauliner Straße und zogen die Fahrerin aus dem Verkehr. Die Frau war zudem mit Drogen zugedröhnt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Kennzeichen waren entstempelt

Demnach hatten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes das Auto mit den ungültigen Kennzeichen gegen 8 Uhr entdeckt und die Inspektion informiert. „Kurze Zeit nach dem Hinweis wurde der Pkw in der Neustadt fahrend festgestellt und umgehend angehalten“, berichtet eine Polizistin aus der Inspektion.

Keine Haftpflichtversicherung für das Auto

„Die Verkehrsstraftat bestätigte sich, da die zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichentafeln entstempelt waren“, so die Polizistin weiter. Die Frau war also ohne eine gültige Haftpflichtversicherung für das Auto unterwegs.

Drogentest ergibt Konsum von Amphetaminen

Dann hätten die Beamten bei der Kontrolle der Fahrerin „signifikante Auffälligkeiten wahrgenommen, die auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten“, berichtet die Polizistin. Der Drogenschnelltest habe den Verdacht bestätigt. Die Frau habe ganz offenbar Amphetamine genommen.

Jetzt ermittelt die Kripo gegen die 26 Jahre alte Fahrerin. Es geht um das Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie um den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von hms