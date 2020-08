Götz

Seit etwa 17.15 Uhr an diesem Mittwoch war der Zugverkehr zwischen Brandenburg an der Havel und Werder/ Havel auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Der Grund dafür war ein Zugunglück im Abschnitt zwischen Brandenburg/Havel und Götz.

Wie die Brandenburger Polizei an diesem Abend bestätigt, wurde in der Nähe der Ortslage Jeserig eine Person von einem Güterzug, der in Richtung Potsdam unterwegs war, erfasst und getötet. Nach derzeitigem Stand geht die Bundespolizei von einem Selbstmord aus.

Anzeige

Führer des Güterzugs unverletzt

Die Ermittlungen in dem Todesfall hat inzwischen die Brandenburger Polizei übernommen. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Toten um einem 88 Jahre alten Mann von außerhalb.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Fahrer des Güterzuges blieb unverletzt, die Bahn ersetzte ihn durch einen anderen Zugführer. Außer den Rettungskräften und der Polizei war auch ein Notfallmanager der Deutschen Bahn am Unglücksort.

Auf freier Strecke warteten in den frühen Abendstunden Hunderte Reisende in den Regionalzügen und auf den Bahnhöfen auf die Weiterfahrt in beide Richtungen.

Die ersten Züge fahren seit 19.35 Uhr

Strecke Wegen der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten war der Teilabschnitt der wichtigen Regionalzugstrecke einige Stunden lang nicht befahrbar.

In Richtung Magdeburg wurde die Strecke in Richtung Magdeburg gegen 19.35 Uhr wieder freigegeben. Mit der Freigabe in Richtung Berlin wird gegen 20.20 Uhr gerechnet.

Die Bahn hatte Schienenersatzverkehr geordert. Zwei Busse sammelten Fahrgäste gegen 18.45 Uhr am Hauptbahnhof Brandenburg/Havel auf und setzen sie gegen 19.30 Uhr am Bahnhof in Werder ab.

Mehrere Regionalzüge konnten in der Zwischenzeit nur zwischen Brandenburg an der Havel und Magdeburg beziehungsweise zwischen Werder/ Havel und Berlin verkehren.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können sie anonym mit Beratern sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Von Jürgen Lauterbach