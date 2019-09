Zukunft Packhof: BI protestiert gegen Geheimniskrämerei

Brandenburg/H

Gut 20 Vertreter der Bürgerinitiative Packhof haben sich am Dienstag getroffen, um über weitere Schritte im Umgang mit der geplanten Umgestaltung des Packhofes in der Brandenburger Innenstadt zu beraten. Wie berichtet, plant die Stadtverwaltung nach dem Beschluss der SVV, jetzt ein Werkstattgremium zu bilden, das die Aufgabe hat, die 47, zum Teil von Laien, eingereichten Ideen zur Packhofbebauung zu sichten, zu ordnen und zu beurteilen.

Die Gärten auf Kleins Insel sind eine grüne Idylle mitten im Stadtzentrum, ebenso wie der Humboldhain und das Heineufer links des Packhofes (auf dem Bild nicht sichtbar). Quelle: Rüdiger Böhme

Das Los bestimmt drei Bürger

Das Gremium, an dem alle in der SVV vertretenen Parteien einen Sitz haben und auch drei Stadtverwalter, soll am 4., 11. und 25. November 2019 tagen. Neben Parteien und Stadt sollen Vertreter der Architektenkammer sowie je ein Vertreter vom Denkmal- und Sanierungsbeirat und der Bürgerinitiative Packhofgebiet eingeladen werden. Des Weiteren sollen drei Vertreter aus der Bürgerschaft benannt werden. Über deren Zusammensetzung entscheidet das Los.

Für die BI wird Boris Angerer in das Gremium geschickt, der als einer der BI-Sprecher vehement den Widerstand gegen das dort ursprünglich geplante große Hotel am Packhof angeführt hatte. In einer Bürgerbefragung war den Hotelplänen, zu denen auch eine Wohnbebauung gehörte, eine deutliche Abfuhr erteilt worden.

BI will öffentliche Sitzungen

Für Kritik und Ärger sorgte innerhalb der BI die Tatsache, dass das Werkstattgremium, dessen Bewertung letztlich nicht bindend ist für die SVV, nichtöffentlich tagen soll. Das lehnte die Bürgerinitiative Packhof mit überwältigender Mehrheit ab.

Die Auszählung der Bürgerbefragung über die Bebauung des Packhofes war eindeutig: Die Gegner einer Bebauung mit einem Hotel haben deutlich gewonnen. 16.224 Nein-Stimmen wurden gezählt. Demgegenüber stehen 9995 Ja-stimmen. Quelle: Benno Rougk

„Es kann nicht sein, dass ein derart wichtiges Gremium hinter verschlossenen Türen tagt“, so Boris Angerer. Auch sei es für ihn schwer vorstellbar, wie in gerade einmal sechs Stunden, die insgesamt für die drei Veranstaltungen anberaumt sind, die Auswertung und fachliche Prüfung der 47 Ideen sowie die Auswahl der fünf besten Ideen für die Bürgerbefragung erfolgen können. Seit mehreren Wochen sind die Pläne, die im Rahmen einer Ideensammlung entstanden, allerdings im Rathaus zu besichtigen.

Es bleibt nur wenig Zeit

Das Ziel, der SVV im Januar 2020 die Ergebnisse des Gremiums sowie der Bürgerbefragung zur Entscheidung zum weiteren Verfahren zu übergeben, scheint angesichts der Kürze der Zeit sehr ambitioniert zu sein, hieß es jetzt aus den Reihen der BI. „Natürlich werden wir uns konstruktiv am Auswahlverfahren beteiligen. Allerdings wäre es mehr als wünschenswert, dieses Verfahren auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Transparenz tut not“, sagt Hanswalter Werner von der BI, der inzwischen auch für die SPD in der SVV sitzt.

Wie Werner sagt, gibt es innerhalb der BI zwei vorherrschende Meinungen. Ein Teil möchte das Gelände als Parkfläche erhalten, eine andere sehr wohl auch mit Wohnungen bebauen, um Menschen zur Belebung der Innenstadt in die City zu holen. Man wolle jetzt die Gespräche abwarten und sehen, in welche Richtung sich das Werkstattgremium positioniere, bevor sich die SVV wieder mit dem Packhof beschäftigen wird.

Gewerbevereinschef Kilian will nur noch einen Park

Für einige Überraschung hat am Mittwoch der Vorsitzende des Gewerbevereins Michael Kilian ( CDU) gesorgt. Er sagte in einem Interview mit dem Lokal-TV SKB: Der Packhof wäre „der ideale Standort“ für ein großes 4-Sterne-Hotel wesen. Für die Mitglieder des Vereins, sei „nur das Hotel interessant gewesen“, um die Innenstadt „wesentlich zu beleben“. Die Chance, dieses Hotel dort zu etablieren, sei nun vertan.

Im übrigen ließ Kilian deutliche Zweifel laut werden, dass die Bürger wirklich kein großes Hotel am Packhof wollen, sondern dass das Paket aus Hotel und zusätzlicher Wohnbebauung bei den Brandenburgern nicht angenommen worden sei. Und während er Minuten vorher noch von der Belebung der City durch ein Hotel schwärmte, meine Kilian wenig später: Ihm persönlich sei nun „ein Park lieber als eine Wohnbebauung.“ Es gäbe genug Stellen in der Stadt, wo gebaut würde und wo Menschen hinziehen könnten, das „muss nicht der Packhof sein.“

Von Benno Rougk