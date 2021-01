Brandenburg/H

Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hat an diesem Donnerstagabend im Landtag das Vorhaben der Landesregierung verteidigt, die Arbeitsgerichtsbarkeit im Land neu zu organisieren.

Den Fraktionen von Linken und BVB/Freie Wähler gefällt das nicht, doch sie scheiterten mit ihrem Beschlussantrag, weil die Regierungsfraktionen geschlossen für die Linie der Justizministerin stimmten.

Anzeige

Die im Raum stehenden Regierungspläne hätten Auswirkungen für Brandenburg an der Havel und ihre Justiz. Denn die Stadt würde zulasten der Landeshauptstadt Potsdam größter Standort der Arbeitsrechtssprechung im Land.

Potsdam würde geschluckt

Im Dezember 2020 waren die Pläne der Landesregierung zur Veränderung der Arbeitsgerichtsstruktur bekannt geworden, die 2023 umgesetzt werden soll.

Danach würde das Arbeitsgericht in der Magdeburger Straße ganz erheblich wachsen, indem es den Arbeitsgerichtsstandort Potsdam schluckt. Denn die dortigen Geschäfte sollen vom Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel wahrgenommen werden.

Gegen die Schließung dreier Standorte

In der Debatte am Donnerstag im Landtag wurde Brandenburg an der Havel mit keinem Wort erwähnt. Den Fraktionen der Linken und BVB/Freie Wähler geht es in erster Linie darum, die beabsichtigte Schließung der drei Arbeitsgerichtsstandorte in Potsdam, Senftenberg und Eberswalde zu verhindern.

Mareen Block (Linke) kritisierte, dass die Regierung die Interessen von Bürgern Anwälten und Arbeitnehmern der Justiz nicht berücksichtige. Sie lasse außer Acht, dass nicht absehbar ist, wie sich die Coronakrise auf den Arbeitsmarkt und auf die Belastung der Arbeitsgerichte auswirken werde. Den Protest von allen Seiten ignoriere die Regierung.

Nur 60 Prozent Auslastung

Ministerin Hoffmann begründet ihre Initiative vor allem mit der seit 2003 sinkenden Auslastung der Arbeitsgerichte. Die liege bei nur 60 Prozent, während die Sozialgerichte eine 150-prozentige Überbelastung tragen müssten.

„Wir können mit unseren 20 Arbeitsrichterinnen und Richtern nicht sieben Standorte bedienen“, sagte Hoffmann. Es sei nicht damit zu rechnen, dass Corona zu einem enormen Anstieg von Arbeitsprozessen führen wird. Das Coronajahr 2020 habe nur einen Verfahrensanstieg der Fälle von 0,2 Prozent gebracht.

Die Oppositionsfraktionen scheiterten nicht nur mit ihrem Ziel, die Schließung der drei bisherigen Standorte zu stoppen, sondern auch mit einem Aufschub der Neuorganisation. Bis 2024 sollte nach ihrer Vorstellung die ganze Planung ruhen. Wegen Corona.

Von Jürgen Lauterbach