Brandenburg/H

Die Verwaltung sucht derzeit fieberhaft nach Räumlichkeiten für Vereine, Verbände und Organisationen, die sich um das soziale, kulturelle und sportliche Leben im Stadtteil Hohenstücken künmmern.

Im April hatte sie eine Berichtsvorlage nach einer Anfrage der Linken vorgelegt, nach der das Gebäude des ehemaligen Club am Turm CaT in der Schleusener Straße nach dessen Schließung 2013 nicht reaktiviert werden soll. Die Sanierungskosten und der Aufwand fürs Unterhalten seien zu hoch. Die Immobilie sei zwar architektonisch interessant, aber unpraktisch – so die Kurzformel. Das Rathaus empfehle den Abriss oder Verkauf, auch gegen den Willen vieler Menschen.

Wolfgang Erlebach ist Beigeordneter der Stadt Brandenburg an der Havel für Kultur, Jugend, Soziales und Gesundheit. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir prüfen derzeit mehrere Varianten gleichzeitig“, sagt Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach (Die Linke). Am schnellsten und einfachsten sei es, die noch im Bürgerhaus in der Walter-Ausländer-Straße befindlichen Teile der Verwaltung in andere städtische Immobilien ziehen zu lassen. „Wir werden dort nur die ganz niedrigschwelligen Angebote belassen für die Menschen, die ansonsten kein Rathaus betreten.“ Somit wäre etwas Platz gewonnen.

Geprüft wird auch das Nachnutzen eines ehemaligen Ärztehauses, da müssten aber noch genaue Kostenschätzungen angestellt werden.

Auf dem Prüfstand steht auch das Kiju-Gebäude in der Willibald-Alexis-Straße 28, das vom Humanistischen Regionalverband als Haus der Kinder, Jugend und Familie betrieben wird. Die ehemalige Kindertagesstätte ist trotz liebevoller Unterhaltung in die Jahre gekommen. „Wir prüfen, ob sich ein Sanieren lohnt oder ob ein Neubau an gleicher oder anderer Stelle attraktiver ist“, sagt Erlebach.

Dabei sollte nicht allein auf die Kosten geschaut werden. Die Plattenbauten entlang der Willibald-Alexis-Straße werden über kurz oder lang im Zuge des Stadtumbauprogramms ohnehin abgerissen, da stünde die Sozialeinrichtung ziemlich einsam da. Langfristig könnten in der Umgebung sogar Reihenhaussiedlungen am Rande von Hohenstücken entstehen.

Würde das Kiju aber dort neu gebaut, wo auch die verbliebene Klientel wohnt, könne man gleich etwas großzügiger planen und neue Räume auch für andere Träger schaffen. Humanisten-Geschäftsführer Axel Krause bestätigt, dass entsprechende Raumkonzepte bereits Beratungsgegenstände bei diversen gemeinsamen Treffen im Jugendamt gewesen seien. Die Planungen werden also konkret.

Von André Wirsing