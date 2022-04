Zukunft unklar: Neuer Veranstalter für das Wusterwitzer Strandfest gesucht

Wusterwitz

Die Zukunft des Wusterwitzer Strandfests ist weiter unklar. Jetzt sucht das Amt auf Wunsch der Gemeindevertreter per Ausschreibung einen neuen Veranstalter.

Die bisherige Planerin Stephanie Duborg ist vom Verhalten der Kommunalpolitiker enttäuscht. Die Zeit drängt, denn bis zum 11. April müssen Kandidaten ihr Angebot abgeben. Neun Tage später präsentieren sie ihr Konzept dann in der Wusterwitzer Kulturscheune bei der Gemeindevertretersitzung.

Das Wusterwitzer Strandfest soll vom 5. bis 7. August stattfinden und lockte vor Corona bis zu 5.000 Besucher an den See. Jetzt äußert sich Amtsdirektor Michael Hase zur Lage. „Die Zeitvorgabe für die Planung des Wusterwitzer Strandfestes ist sportlich. Bislang haben sich zwei Interessenten gemeldet“, sagt er der MAZ.

Wusterwitzer Gemeindevertreter entscheiden am 20. April über das Event

Doch wie geht es jetzt weiter? Bewerber müssen verschiedene Auflagen erfüllen und garantieren, dass Wusterwitzer Vereine und Künstler am Bühnenprogramm beteiligt sind. Zusätzlich sollen sie Angebote für Jung und Alt realisieren. Insgesamt können sie für ihre Vorstellung des Konzepts 100 Punkte sammeln. Die Gemeindevertreter entscheiden dann, welche Vorschläge ihnen am besten gefallen. In den vergangenen Jahren fiel das Event wegen der Corona-Pandemie aus, 2019 krempelte die Bayerin Stephanie Duborg das Event um und investierte für das Strandfest um die 80.000 Euro.

Stephanie Duborg hat 2019 das Wusterwitzer Strandfest organisiert. Quelle: Rüdiger Böhme

Sie betont, dass sie von den Wusterwitzern viel Lob für die Organisation erhalten hat und wundert sich. „Es wäre schön und fair gewesen, den Zuschlag zu erhalten. Es ist wahnsinnig schade, dass es nicht so ist“, sagt sie der MAZ. Sie betont, dass den Veranstaltern die Zeit davon renne, denn beim Wusterwitzer Strandfest bräuchten bis zu 50 Schausteller Planungssicherheit. „Die Entscheidung über die Zukunft des Events muss schnell fallen, sonst ist es zu spät“, sagt die Eventmanagerin der MAZ.

Wusterwitzer Amtsdirektor hofft auf sein erstes Strandfest

Duborg überlegt, ob sie sich nochmal bewirbt. Sollte es so sein, gibt sie ihr Angebot kurz vor Fristende ab und schließt sie sich mit einem Kollegen zusammen. Das Wusterwitzer Strandfest ist das größte Event in der Gemeinde, mit Disko, Blasmusik, Kinderspaß und Feuerwerk. Die Premiere startete 1966 auf dem heutigen Zeltplatzgelände am Seeufer, bislang feierten die Gäste 53 mal.

Amtsdirektor Michael Hase bleibt optimistisch, dass es in diesem Jahr mit der 54. Auflage klappt. Die jüngsten Corona-Lockerungen und der Wegfall der Zulassungsbeschränkungen bei Events geben ihm Zuversicht.

„Die Impfquote ist hoch, im August ist die Lage sicher entspannter als jetzt“, sagt er der MAZ. Der Hauptverwaltungsbeamte rechnet auch damit, dass sich kurz vor Ende der Ausschreibungfrist weitere Bewerber beim Amt Wusterwitz melden. „Nach zwei Jahren ohne Wusterwitzer Strandfest würde ich gern meine persönliche Premiere des Events erleben“, sagt Hase.

Infos zur Vergabe vom Wusterwitzer Strandfest per Mail an info@amt-wusterwitz.de und telefonisch unter 033839-66911.

Von André Großmann