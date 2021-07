Zukunft von Wendgräben: Bürgerbeirat will offene Diskussion

Brandenburg/H

Die Menschen in Brandenburg an der Havel wollen mitreden – vor allem bei den wichtigen Entscheidungen für die Stadt und noch mehr, wenn sie selbst von den Entscheidungen betroffen sein könnten.

Suche nach Investoren

Das wäre beispielsweise der Fall, wenn ein großes Feriendorf auf den einstigen Rieselfeldern Wendgräben entstehen würde. Ende März haben die Stadtverordneten mit der Beschlussvorlage 063/2021 die Stadtverwaltung ermächtigt, mit einem so genannten Interessenbekundungsverfahren nach möglichen Investoren Ausschau zu halten. Schon im vergangenen Jahr, als noch der Anbieter Center Parcs halbherziges Interesse zeigte, grummelte es in Wendgräben und in Wilhelmsdorf.

Nun öffentliche Diskussion

Nach dem jüngsten Beschluss zur Investorensuche, machte die Bürgerinitiative Göttin gegen jegliche touristische und wirtschaftliche Nutzung mobil. Nun soll es auf Initiative des Bürgerbeirats Eigene Scholle/Wilhelmsdorf und seines Sprechers Reinhard Reiher eine öffentliche und offene Diskussion geben.

Reinhard Reiher ist Sprecher im Bürgerbeirat Eigene Scholle. Quelle: Rüdiger Böhme

Verfahren nicht umstritten

„Es ist unbestritten die Aufgabe der Stadtverwaltung, alle Möglichkeiten insbesondere für die wirtschaftliche und touristische Weiterentwicklung zum Wohle unserer Stadt auszuloten. Deshalb ist zunächst gegen ein ergebnisoffenes Interessenbekundungsverfahren grundsätzlich nichts einzuwenden“, sagt Reiher.

Hinter verschlossenen Türen

Es ist sei allerdings mehr als verwunderlich, dass von Seiten der Stadtverwaltung hier die Vorbereitung weitgehend hinter verschlossenen Türen abgelaufen sei. Besonders die Bewohner der angrenzenden Ortsteile und Wohngebiete hätten sich vor einer derartigen Beschlussfassung eine eingehende Erörterung und Diskussion gewünscht.

Belastungen ungeklärt

„Zu erklären wäre auch, welche zusätzlichen Belastungen auf die betroffenen Wohngebiete und deren bisher immer noch unzureichend ausgebaute Infrastruktur zukommen beziehungsweise, welche infrastrukturellen Maßnahmen zur Verbesserung bei einer Projektumsetzung durch die Stadt vorgesehen werden müssen.“

Diskussion im Krugpark

Reiher hat nun Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) sowie Vertreter aller Fraktionen eingeladen zu einer öffentlichen Diskussion am Mittwoch, 18. August, in der Krugpark-Pyramide, zu der alle Interessierten kommen können. Scheller habe sofort zugesagt, auch drei Fraktionen, weitere Zusagen dürften folgen.

Es geht uns nicht darum, etwas rundweg abzulehnen, wir wollen völlig ergebnisoffen diskutieren“, betont Reiher.

Von André Wirsing