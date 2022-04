Brandenburg/H

Es ist wieder soweit: Der 20. Zukunftstag findet statt. Am Donnerstag, 28. April 2022, wollen zahlreiche Betriebe und Einrichtungen in und um Brandenburg an der Havel Auskunft über ihre Firmen und ihre Berufe geben.

In der Pflege bieten sich das Senioren-und Pflegezentrum Brandenburg an, das von 9 bis 13 Uhr dafür Zeit hat. Das Universitätsklinikum in der Hochstraße öffnet dafür von 8 bis 13 Uhr und die Geriatrische Rehabilitionsklinik in Lehnin von 8.30 bis 14.30 Uhr.

Die Technische Hochschule Brandenburg bietet drei Bereiche an, den Fachbereich Technik, den Fachbereich Informatik und Medien und den Fachbereich Wirtschaft. Alle gehen von 9 bis 15 Uhr.

Bei Edis und ZF in Brandenburg an der Havel informieren

In dem Bereich Technik und Bau stehen Energieversorger Edis in Koppehlstraße von 9 bis 12 Uhr, Getriebebauer ZF Brandenburg von 10 bis 14 Uhr und das Ausbildungszentrum der Bauindustrie von 9 bis 14.30 Uhr zur Verfügung. Infos gibt es auch bei Metallbau Windeck in Rietz von 10 bis 12 Uhr, im Handwerkerzentrum in Götz von 9 bis 12.15 Uhr und bei Spiel-Bau in Klein Kreutz von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Die Justizvollzugsanstalt bietet von 9.30 bis 12 Uhr Einblicke in den Öffentlichen Dienst – ebenso das Amtsgericht in der Magdeburger Straße von 9 bis 13 Uhr. Die Polizeidirektion West bietet zwei Kurse an, einen von 9 bis 12 Uhr und den anderen von 13 bis 16 Uhr.

Von 9 bis 13 Uhr erfährt man einiges aus dem Bereich Logistik beim Handelshof Stendal in der Friedrich-Franz-Straße.

Tipps vom Finanzamt Brandenburg an der Havel

Für Wirtschaft und Verwaltung sind das Finanzamt Brandenburg von 9 bis 12 Uhr und die Deutsche Bank in der St.-Annen-Straße von 10.30 bis 13 Uhr Ansprechpartner.

Um die Berufliche Bildung kümmert sich die Agentur Duales Studium Friedrich-Franz-Straße 19 von 10 bis 11 Uhr.

Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse können sich beim Zukunftstag bewerben, um sich die Firmen und Berufe genauer anzuschauen. Der Anmeldeschluss ist Dienstag, 26. April 2022.

Anmeldungen und weitere Informationen im Internet unter https://zukunftstagbrandenburg.de

Von Helene Damaschke