Zum 18. Geburtstag: Eltern schenken ihrem Sohn ein Hupkonzert in Neu-Bochow

Bochow

Den 18. Geburtstag feiert Ole Leue mit mehr als 50 Gästen und in großem Stil. Sein erstes Geschenk zur Volljährigkeit ist aber kein Auto, Handy oder Laptop, sondern ein Hupkonzert. Mit dieser Überraschung hat der Schüler nicht gerechnet.

Eltern haben eine Überraschung

Zunächst wundert er sich nur, dass auf der Lehniner Chaussee vor dem Haus seiner Eltern in Neu-Bochow keine Ruhe einkehrt und die Autofahrer ständig hupen. Er kann sich das Phänomen nicht erklären, bis er ein 3,50 Meter breites Transparent am Zaun sieht.

Dieses Plakat hängt in Neu-Bochow. Quelle: privat

Dort steht in Großbuchstaben die Botschaft „Ole wird 18. Bitte hupen!“ und die Autofahrer lassen sich nicht zweimal bitten. „Es gab ein sehr großes Hupkonzert in Neu-Bochow, das ist mal etwas Anderes“, sagt Oles Mutter Melanie.

Hit auf Facebook

Die Sozialpädagogin hat vor Jahren eine ähnliche Botschaft in Schmerwitz bei Wiesenburg entdeckt hat und übernimmt die Idee. Ein Video von der Lehniner Chaussee hat sie nicht, die Aktion geht aber bei Facebook und Whatsapp viral und erreicht hunderte Menschen.

Während Madelaine Bertz von einer „super Idee“ spricht, kommentiert Nutzerin Mareen Berthold „Das arme Kind“, und ergänzt ihren Post mit Smileys. Ole Leue erhält Dutzende Glückwunsche zum 18. Geburtstag, Vanessa Schulze fragt, ob der 18-Jährige und seine Eltern bei jedem Huper einen Schnaps trinken. „Nein, das haben wir nicht gemacht“, sagt Ole.

Ole und Melanie Leue sind ein Team. Quelle: André Großmann

Die Aktion seiner Eltern ist ihm nicht peinlich, im Gegenteil. „Ich sehe das gelassen, es ist auf jeden Fall mal was anderes und eine coole Idee“, sagt er der MAZ und fährt anschließend zum Schulcampus nach Lehnin. Das Plakat hängt Melanie Leue aber vorsichtshalber erst mal ab. „Das Hupen könnte den einen oder anderen Nachbarn stören oder verunsichern. Und bislang kommen wir mit allen gut aus“, sagt sie.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klare Regeln für die Nutzung der Hupe

Die Nutzung der Hupe ist in der Straßenverkehrsordnung klar geregelt. So dürfen Autofahrer die Vorrichtung an ihrem Fahrzeug nicht aus Protest nutzen, sonst droht laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) ein Bußgeld.

Auch das Hupen aus Freude tabu, bei Autokorsos und Hochzeiten. Wie hoch die finanzielle Verwarnung ist, hängt davon ab, ob sich andere Verkehrsteilnehmer belästigt fühlen oder nicht. Dennoch gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter. Anders sieht es aus, wenn die Hupe außerhalb geschlossener Ortschaften als Warnsignal beim Überholen zum Einsatz kommt.

Party steigt am Freitag

Ole Leue schmunzelt, wenn er das Banner betrachtet. „Ich würde auch hupen, wenn es jemanden glücklich macht“, sagt er. Der 18-Jährige ist zufrieden, sein größter Geburtstagswunsch hat sich erfüllt. Er bekommt einenAudi A4 B5 aus dem Jahr 1996 und kann jetzt durch die Ortsteile der Gemeinde Groß Kreutz und nach Brandenburg an der Havel fahren.

Bis zum nächsten Hupkonzert dauert es nicht lang. Denn zur Geburtstagsparty am Freitagabend hängt das Banner wieder ab 16 Uhr vor der Lehniner Chaussee. „Wir haben einen Bierwagen bestellt und um die 50 Gäste werden den 18-Jährigen gebührend begrüßen wollen. Da muss er jetzt durch“, sagt Melanie Leue und lächelt.

Von André Großmann