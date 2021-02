Zum Saisonstart: Diese Tipps helfen Hobbygärtnern durch den Frühling

Wusterwitz

Die Liebe zur Natur bestimmt Theodor Jähkels Leben. Der 30-Jährige pflegt Gärten, schneidet Bäume, Hecken, baut am Wusterwitzer See auf seinem Grundstück in der Hauptstraße Tomaten an und sucht Lösungen für Ökosysteme der Zukunft.

„Ich schaue wie der zur Verfügung stehende Raum lebenswerter und naturnaher eingerichtet werden kann. In Wusterwitz bin ich angekommen und heimgekehrt, verbinde mit dem Strand vor dem Garten viele schöne Kindheitserinnerungen. Das Wusterwitzer Werdereck hat für mich etwas Mystisches, besonders wenn ringsum die Zivilisation im Nebel versinkt“, sagt der 30-Jährige.

Tipps für die neue Gartensaison

Der Garten- und Landschaftsbauer leitet die Firma „Rund um Haus und Garten“ und gibt Tipps zum Start in die neue Saison. „Pflanzen brauchen Wasser, aber keine möchte ertränkt werden. Meistens genügt eine morgendliche Gabe. Wer durch sparsames, selteneres Gießen die Tiefenwurzeln anregt, hat in der nächsten Trockenperiode widerstandsfähigere Pflanzen“, sagt Theodor Jähkel.

Er macht klar, wie wichtig die Pflege natürlicher Ökosysteme im Garten ist. Der Gartenbauer empfiehlt, Laub unter die Sträucher, statt zum Entsorger zu bringen und empfiehlt Zweige aufzustapeln, statt sie zu verbrennen.

Theodor Jähkel ist in Warchau aufgewachsen und hat im Juni 2019 die Firma von Peter Giese übernommen. Er stellt fest, dass es abgesehen von Honig kaum ortstypische Produkte aus Wusterwitz gibt und handelt.

Gemüse aus Wusterwitz

Der 30-Jährige züchtet Tomatenjungpflanzen der Sorte Harzfeuer und nutzt seinen 2500 Quadratmeter großen Garten als Testfeld für ökologische Nischen, Gemüse und Obst. Langfristig denkt er über den Anbau von Gurken, Kürbissen und Zucchini aus Wusterwitz nach. Theodor Jähkel merkt, dass in Zeiten der Pandemie die Lust der Wusterwitzer auf ihren Garten wächst.

Dafür hat er eine Erklärung. „Viele Menschen sind zu Hause und beschäftigen sich mit dem Naheliegenden, ihrem Garten. Außerdem gibt der Selbstversorgungsaspekt etwas verlorene Alltagssicherheit wieder. Es braucht zudem nicht viel, um sich schöne Ort selbst zu schaffen“, sagt der Wusterwitzer.

Viele Wege zum Glück

Sein Weg zum Garten- und Landschaftsbauer verlief über viele Umwege. Nach dem Physikstudium an der Universität Potsdam absolviert er seinen Bachelor und stellt fest, dass er zwar ein finanzielles Auskommen hat, aber nicht glücklich ist.

Er sammelt Erfahrungen in der Landwirtschaft, arbeitet im Gemüsebau, auf dem Wochenmarkt am Nauener Tor in Potsdam, auf einem Schafhof in Ogrosen bei Cottbus und macht eine landwirtschaftliche Ausbildung in Südfrankreich in der Nähe von Toulouse. Dort arbeitet Theodor Jähkel mit Ziegen, Schafen, Kühen und stellt Käse her.

Als er im Winter 2016 nach Deutschland zurückkehrt, sucht er nach einem Hof. „Das größte Problem war, Land zu einem bezahlbaren Preis zu finden. Außerdem passten meine kleinbäuerlichen Ziele in keine großbäuerliche deutsche Schublade“, kommentiert Jähkel.

Traum geht in Erfüllung

Seit Juni 2019 wohnt er wieder in Wusterwitz und erfüllt sich den Traum von einem Grundstück am See. „Fort möchte ich nicht mehr. Es ist schön hier. Ehrlich gesagt, bin ich vor allem glücklich mit meiner Arbeit, weil sie eben nicht nur dem Gelderwerb dient, sondern mich meinen Wünschen und Zielen näher bringt“, sagt der Gartenbauer.

Seine Frau Anne arbeitet im Magdeburger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, beide sind ein Team. In den nächsten Jahren wollen sie als Familie entdecken, wie sich eine ökologische Lebensart in den Alltag integrieren lässt.

Theodor Jähkel will den Wusterwitzern zeigen, wie vielfältig die Natur in ihrer Heimat ist und erzählt von Erfahrungen, die er in den Gärten macht. „Leider werde ich häufig gerufen, um das ungenutzte, faulige Obst zu entsorgen. Doch hier in den Gärten stehen richtig leckere Schätze. Ich wünsche mir, dass sich die Menschen mehr mit Wusterwitz identifizieren“, sagt er der MAZ.

Für Theodor Jähkel soll seine Heimat ein „gesunder und schöner Ort“ für Kinder sein. „Das geht nicht allein, sondern nur durch das Mitwirken vieler. Daher versuche ich zu netzwerken, wo es geht und Synergien zu finden“, sagt der 30-Jährige, blickt auf den Wusterwitzer See und lächelt.

Von André Großmann