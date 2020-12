Zum Start ins neue Jahr: Welche Wünsche diese Brandenburger haben

Brandenburg/H

Zum Start ins Jahr 2021 haben Julia Rehdorf und ihre Tochter Lina Göpfert mehrere Wünsche. Die Brandenburger genießen die Ruhe, spazieren vom Steintorturm in Richtung der Sankt-Annen-Brücke, setzen sich auf eine Bank und blicken auf die Havel.

Wunsch für die Natur

„Ich hoffe, dass die Menschen in dieser Stadt genauer hinsehen und ihren Müll öfter wegräumen, denn das hilft der Natur“, sagt die Siebenjährige Lina Göpfert. Ihre Mutter träumt von einem neuen Job als Kauffrau für Büromanagement und sucht aktuell nach Weiterbildungen.

Das Jahr 2020 ist für sie eine Herausforderung. Die 36-Jährige fragt sich, wie die Corona-Pandemie den Schulalltag in Brandenburg an der Havel verändert. Julia Rehdorf hofft, dass der Präsenzunterricht nicht aufhört.

„Vom Homeschooling halte ich nichts, Eltern sind keine pädagogischen Fachkräfte und leider gibt es Haushalte, in denen Kinder kaum Hilfe von ihren Eltern erhalten“, sagt die 36-Jährige.Herausforderungen sieht sie auch für die Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie fordert mehr Vielfalt und Perspektiven für Teenager, die aktuell keine Jugendclubs besuchen können.

Neue T-Shirts und Kleider

Die Brandenburgerin bleibt dennoch optimistisch. Sie widmet sich in den nächsten Monaten ihrem Hobby und näht T-Shirts und Kleider. „Mein Vorbild ist der Brandenburger Designer Florian Lange. Ich bin gern kreativ und lasse mich von neuen Ideen inspirieren. Besonders mag ich die Rockabilly-Kleider, weil der Look einfach zeitlos und elegant ist“, sagt Julia Rehdorf.

Sehnsucht nach Liebe

Claudia Kühn lebt im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Sie wünscht sich Glück in der Liebe, und hofft auf mehr Toleranz und Respekt im Alltag. „Ich freue mich jetzt schon darauf, dass die Menschen dieser Stadt wieder mehr kulturelle Vielfalt erleben. Es wäre schön, wenn Cafés, Kinos und Theater in ein paar Wochen oder Monaten wieder öffnen, natürlich immer unter Beobachtung der aktuellen Corona-Fallzahlen“, sagt die 42-Jährige.

Pläne für Reise nach Südtirol

Diese Sehnsucht hat auch Alexander Fischer. Er träumt von einem Urlaub in Südtirol und fragt sich, ob Reisen im Sommer möglich sind. Der 52-Jährige will einem Gesangsverein in der Havelstadt beitreten, mehr Sport machen und hofft, dass im Frühling und Sommer Touristen nach Brandenburg an der Havel kommen.

„Ich bin froh, dankbar und stolz, ein Bürger dieser Stadt zu sein. An der Dominsel und im Theaterpark fühle ich mich wohl und die Stadt hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, Besucher sehen kaum noch Häuser, die nicht saniert sind.

Diese Entwicklung sollte sich so fortsetzen, das wünsche ich mir für 2021“, sagt Fischer. Kritisch sieht er hingegen die Baumaßnahmen an verschiedenen Brücken der Havelstadt. „Da wäre eine bessere Planung durchaus möglich gewesen“, sagt der Brandenburger.

Julia Rehdorf und ihre Tochter Lina genießen den letzten Tag des Jahres und sitzen an der Havel. „Vorsätze habe ich nicht, das ist bislang immer schief gelaufen. Zum Glück ist jeder Tag dafür da, um Dinge besser zu machen“, sagt die Brandenburgerin.

Nach diesen Worten schweigt Lina Göpfert, sieht sich um und hat noch eine Bitte. „Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben, ob Jung oder Alt. Denn alle sollen noch viele schöne Momente erleben“, sagt die Siebenjährige und läuft in die Jacobstraße.

Von André Großmann