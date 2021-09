Zum Tod von Ronald Paris: Armin Schubert erinnert sich

Brandenburg/H

Als Gründer der Galerie Sonnensegel bin ich zusammen mit allen Sonnenseglern vom Tod des Malers und Grafikers Ronald Paris sehr betroffen. In Dankbarkeit will ich daran erinnern, wie er zusammen mit der Karikaturistin Barbara Henniger lange vor dem Mauerfall für unsere Jugendkunstschule mit Galerie gekämpft hat. Auf einem Foto, das ich in meinem Archiv fand, sieht man Paris zusammen mit seiner Frau, mit Barbara Henniger und Wilfried Schwarz bei einem Stadtrundgang in Brandenburg an der Ruine der Johanniskirche. Wir hatten damals schon die Idee, die verfallene Alte Lateinschule am Gotthardtkirchplatz zu retten und daraus die Kindergalerie Sonnensegel zu machen. Unser frühes Motto war damals: „Wie man mit Altem umgeht, geht man auch mit Alten um.“ So halfen Künstler des Verbandes der Bildenden Künstler der DDR (VBK) unserer Bürgerbewegung gegen ein Verbot der Kreisleitung der Einheitspartei.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Paris und viele andere Künstler und Schriftsteller stellten sich an unsere Seite. Der VBK organisierte bald auch eine Gespräch mit der Kreisleitung der SED am damaligen Spracheninstitut am Piterplatz, heute OLG. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde dann beschlossen, die Galerie soll aber im Pionierhaus angesiedelt werden, weil wir als „zu westlich alternativ, zu kirchennah und als Vortäuscher progressiver Haltungen“ angesehen wurden.

Ronald Paris zusammen mit seiner Frau, mit Barbara Henniger und Wilfried Schwarz bei einem Stadtrundgang in Brandenburg. Quelle: privat

Wie wir wissen, kam alles anders. Nach dem Mauerfall eröffnete dann Ronald Paris zusammen mit Arno Mohr am 1. Juni 1990 die erste Ausstellung der Galerie Sonnensegel mit geschenkter Kunst von 150 Künstlern aus Ost und West in einem Seitengebäude des Museums der Stadt Brandenburg. Paris stand immer wieder in all den Jahren an unserer Seite und unterstützte am Anfang auch den Undine-Märchenwettbewerb als Vorsitzender der Jury. Wir schließen uns der Meinung von Ministerpräsident Dietmar Woidke an: „Mit Ronald Paris verliert Brandenburg einen bedeutenden Künstler und guten Freund“.

Auf der Internetseite der Galerie Sonnensegel findet sich eine Seite „in memoriam“ zu diesem Förderer der Kunstschule unserer Stadt.

Von Armin Schubert