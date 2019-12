Brücken-Experte will der Stadt helfen

Brandenburg/H

Zur kaputten Brücke „20. Jahrestag“ gibt es echte Fachkompetenz in der Stadt: Der als Professor für Bauwerksanalysen an der Fachhochschule Potsdam lehrende Andrei Walther hat der Kommune Unterstützung angeboten. Zwar befindet sich das Bauwerk in der Baulast des Bundes, der Landesbetrieb Straßenwesen nimmt diese wahr. Doch könne die unabhängige Kompetenz die Stadt etwas unabhängiger machen von den reinen Behörden-Erkenntnissen.

Konkrete Schadensanalyse

Andrei Walther ist Honorarprofessor für Bauwerksanalyse und zerstörungsfreies Prüfen an der Fachhochschule Potsdam. Quelle: privat

Walther hat internationales Renommee, er kennt sich also mit solchen Schadensereignissen aus. „Es gibt turnusgemäß alle paar Jahre die Brückenuntersuchung nach Norm. Die jüngste hat offensichtlich dazu geführt, dass die komplette Sperrung kurzfristig angeordnet worden ist. Nun folgt die Objektbezogene Schadensanalyse OSA.“

Experte für Bauwerksanalyse Andrei Walter ist ein Experte für Bauwerksanalyse, der weltweit zu komplizierten Bauwerken und deren Sanierung gerufen wird. Er ist seit 2009 Inhaber der Ingenieurbüros BauConsulting in Brandenburg an der Havel und Berlin. Nach Studium des Bauingenieurwesen an der TU Berlin mit den Vertiefungsrichtungen Ingenieurhochbau und Baustoffe war er seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Baustoffe, Baustoffprüfung und Bauchemie. Sein aktueller Tätigkeitsschwerpunt bildet die Bauwerksdiagnose sowie Bauzustandsanalyse beim Bauen im Bestand. Darüberhinaus ist er Fachplaner für Instandsetzungsarbeiten an Betontragwerken. An der Fachhochschule Potsdam ist er Honorarprofessor für Bauwerksanalyse und zerstörungsfreies Prüfen.

Mit Auge und Ohr

Dabei schaue man zuerst an die neuralgischen Punkte, an denen ein Bruch oder Riss des Materials zu erwarten ist. Wenn dort nichts Augenscheinliches gefunden wird, kommen nach der visuellen Begutachtung andere Verfahren zum Einsatz. Eines ist die Untersuchung nach Gehör, also mit dem sprichwörtlichen Hämmerchen, mit dem die ganze Oberfläche abgeklopft und auf Veränderungen untersucht wird. Das Verfahren hatte der Landesbetrieb auch bereits angekündigt.

Der Stahl als Magnet

Es gibt aber auch genauere Untersuchungsmethoden, etwa die Magnetische Streufeldmessung. Dabei werden magnetische Wellen durchs Material geschickt – vereinfacht gesagt, bilden sich an den Enden der Bewehrungsstäbe magnetische Plus- und Minuspole. An Bruchstellen bilden sich neue Pole, die sich relativ leicht lokalisieren lassen.

Zu viel Spannung

„Es kann sein, dass bei diesen Bauteilen zu viel Spannstahl verwendet wurde und zu wenig ,schlaffe Bewehrung’“, sagt Walther. Normalerweise baue man nach dem Prinzip „Riss vor Bruch“. Das bedeute in der Praxis, dass die umliegende Bewehrung die Last aufnimmt, sollte sich ein Versagen der Spannelemente ankündigen. Offensichtlich gibt es zu wenig dieser Passivelemente, welche das Gewicht abfangen können. Wenn fast ausschließlich Stahl unter Spannung verbaut sein sollte, könnte es zum Spontanversagen führen. Das würde zumindest den Einsturz von Teilen des Bauwerks bedeuten.

Walther rechnet nun mit bis zu zwei Wochen Untersuchungszeit, weitere zwei Wochen müsse man den Baustofflaboren zugestehen. „In etwa einem Monat sollten die Ergebnisse vorliegen, dann müssen die Statiker noch einmal rechnen“, sagt der Experte.

Sperrung oben ist wichtiger

Aus seiner Sicht genüge das Sperren der B 1 auf der Brücke. Von der darunter hindurch führenden B 102 gehe hingegen weniger Gefahr aus. „Die Erschütterungen vornehmlich durch den Lkw- und Schwerlastverkehr direkt auf dem Bauwerk erzeugen die dynamische Last, welche die Ermüdungswahrscheinlichkeit und damit den Verlust von Festigkeit vergrößern kann. Die Gefahr ist gerade in der Nähe der Stützen am größten.“

Skeptiker hatten befürchtet, dass auch die Erschütterungen von der B 102 (Zentrumsring) in der Gegenrichtung durch die Stützen hindurch destabilisierend auf das obere Bauwerk wirken könnten. Doch diese Gefahr ist wohl geringer als umgekehrt.

Von André Wirsing